Макрон и Стармер созывают новую 'коалицию желающих': когда состоится и какие важные для Украины вопросы обсудят

Поскольку президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию на следующей неделе, он и британский премьер-министр Кир Стармер возглавят новую встречу "коалиции желающих". Ее созывают на четверг, 10 июля.

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Об этом 4 июля сообщило издание Le Monde со ссылкой на анонс от Елисейского дворца. Ожидается, что союзники продолжат обсуждение вопроса потенциального развертывания европейских миротворцев на территории Украины после прекращения огня.

Дискуссии также будут сосредоточены на том, "как усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня, от которого она постоянно отказывается".

Известно, что Макрон посетит Соединенное Королевство с официальным визитом с 8 по 10 июля, где его ждет королевский прием и выступление в парламенте.

"Безусловно, будет обсуждение того, как серьезно поддержать боеспособность Украины", – заявили в Елисейском дворце. Стармер и Макрон будут сопредседателями видеоконференции союзников Киева, сказано в сообщении.

Встреча 10 июля состоится на фоне застоя мирных переговоров под руководством США и частичной блокировки американской военной помощи для Украины.

Макрон и Стармер побеседуют с президентом Владимиром Зеленским и другими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, добавили в администрации президента Франции.

Как писал OBOZ.UA, Мелони 4 июля заявила, что поговорила об Украине с американским президентом Дональдом Трампом. По ее словам, Соединенные Штаты "не прекратили поставлять оружие и поддерживать Украину, они пересмотрели решение о поставках определенных компонентов".

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