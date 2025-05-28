Зеленский назвал три площадки, где может состояться новый раунд переговоров с РФ, и высказался о роли США

Для проведения следующего раунда переговоров с РФ рассматриваются несколько площадок, в частности Ватикан, Турция и Швейцария. Заинтересованность также выражают страны Африки, но Москва выступила против, предложив провести встречу в Беларуси.

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Об этом заявил в среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами. По его словам, инициативу также выражают страны Африки, но россияне против и передали свой сигнал относительно Беларуси.

"Беларусь для нас на сегодня является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником страны, которая на нас напала. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров.

Зеленский также заявил, что в Киеве бы не хотели, чтобы США выходили из переговорного процесса.

"Пока США проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу. Мы хотим шагов, о которых мы уже сказали. Третье – у нас восстановлены поставки и поддержка разведданными. Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", – сказал глава государства.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 мая заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров.

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