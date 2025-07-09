Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и России, – Папа Римский

Ватикан готов предоставить площадку для прямых мирных переговоров Украины и России. Папа Римский подтвердил такую готовность в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 9 июля.

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Об этом пишет The Guardian. Издание ссылается на заявление пресс-службы Святого Престола по итогам встречи Владимира Зеленского и Папы Льва XIV.

В документе отмечается, что они "обсудили продолжающийся конфликт и насущную потребность в справедливом и длительном мире".

"Во время сердечного разговора была подтверждена важность диалога как желаемого средства прекращения военных действий. Святой Отец выразил соболезнования по жертвам и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поощряя все усилия, направленные на освобождение заключенных и поиск совместных решений. Святой Отец подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", – говорится в заявлении Ватикана.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с понтификом в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо близ Рима.

Президент Украины поблагодарил Папу Римского за встречу. Они обсудили возвращение в Украину детей, которых Россия во время войны незаконно вывезла, и возможность привлечения Ватикана к мирному урегулированию.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля Папа Лев XIV принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства впоследствии в своем Telegram-канале указал, что состоялся очень обстоятельный разговор с Папой Римским. Он подчеркнул, что остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира.

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