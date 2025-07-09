Зеленский прибыл в Рим на Конференцию по восстановлению Украины и встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский всреду, 9 июля, прибыл с официальным визитом в Италию. В Риме он провел встречу с Папой Римским Львом XIV.

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О встрече говорится в сообщении Святого престола. Понтифик принял президента Украины в папской летней резиденции Кастель-Гандольфо (муниципалитет в Риме, регион Лацио), передает итальянская газета La Repubblica.

"Святейший Отец этим утром принял на аудиенции его достопочтенность господина Владимира Зеленского, президента Украины, и сопровождение", – информировали на сайте Святого престола

Также в программе визита Зеленского – встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.

А уже 10 июля глава украинского государства примет участие в двухдневной международной Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить в Риме, сообщает Sky TG24.

Она уже в четвертый раз соберет западных лидеров и представителей международных делегаций и бизнесов. В этот раз ожидается около 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2 тыс. компаний (среди них примерно 500 итальянских).

На мероприятии будут обсуждать послевоенное восстановление Украины. Участие в нем, в частности, примут сам Зеленский, а также премьер Италии Джорджа Мелони, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск.

В кулуарах конференции также ожидается встреча Зеленского со спецпосланником США Китом Келлогом.

Кроме того, запланирован телефонный разговор со странами, вошедшими в собранную Великобританией и Францией "Коалицию желающих".

Напомним, утром, после рекордной по количеству запущенных врагом воздушных средств поражения (их летело на украинские города и села без малого 750) атаки Зеленский призвал Запад к введению новых санкций против Кремля.

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