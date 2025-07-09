'Спасибо за помощь': Зеленский рассказал, о чем говорил с Папой Римским Львом XIV. Фото и видео

9 июля Папа Лев XIV принял на аудиенции в резиденции в Кастель-Гандольфо президента Украины Владимира Зеленского. Последний после встречи поблагодарил религиозного лидера за помощь – как духовную, так и практическую – в вопросе возвращения наших детей, похищенных Россией.

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Пресс-служба Святого престола сообщила на своем сайте, что темой обсуждения была война и "неотложность поиска длительных и справедливых путей к миру". Папа Римский вновь подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

"Во время искреннего разговора была подтверждена важность диалога как лучшего пути к прекращению боевых действий. Святейший Отец выразил боль по поводу жертв и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поддерживая каждые усилия, направленные на освобождение пленных и поиск совместных решений", – говорится в коммюнике по итогам встречи.

В комментарии для журналистов Зеленский сообщил, что они поговорили также о возвращении детей, которых враг удерживает в России или на ВОТ Украины.

"Я очень благодарен Святейшему Отцу за эту встречу, за то, что он нас принял, и, конечно, за его помощь – как духовную, так и практическую – в вопросе возвращения наших детей, похищенных Россией. Мы хотим мира и очень рассчитываем, что Ватикан может помочь в создании пространства для диалога, который приведет к завершению этой войны", – сказал глава государства.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский в среду, 9 июля, прибыл с официальным визитом в Италию, где провел ряд переговоров. 10 июля глава украинского государства примет участие в двухдневной международной Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить в Риме. Также 10 июля запланирован очередной саммит "коалиции желающих".

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