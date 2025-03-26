Строгие санкции ЕС против Кремля вступили в силу: что должны сделать все порты Европы

26 марта 2025 г. Европейский Союз (ЕС) официально запретил перевалку российского СПГ (сжиженный природный газ), перекрывающую ключевые логистические пути экспорта энергоресурсов Кремля. Ожидается, что это заставит Россию искать новые рынки и логистические решения, что может привести к дополнительным расходам, сокращению поставок и падению прибыли от газового экспорта.

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Соответствующие санкции были введены в июне 2024 года, но отложены до 26 марта 2025 года за выполнение контрактов, заключенных до 25 июня 2024 года, пишет Interfax. Теперь запрет охватывает не только перевалку российского СПГ, но и сопутствующие услуги:

техническую поддержку;

брокерские услуги;

финансирование и финансовую помощь.

В то же время страны ЕС имеют возможность разрешать перевалку российского СПГ, если он предназначен для их собственных энергетических нужд. Европейский Союз последовательно усиливает давление на российскую экономику, ограничивая ее ключевые экспортные сектора. В рамках 14-го пакета санкций были введены следующие меры:

запрет на перегрузку российского СПГ в портах для дальнейшего экспорта в третьи страны;

отказ от инвестиций в СПГ-проекты "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ";

ограничение доступа российских судов в порты ЕС, если они перевозят оружие, украденное украинское зерно или товары для энергетической инфраструктуры;

усиление экспортного контроля за продуктами двойного назначения;

расширение санкций против российских компаний и физических лиц.

Самый известный контракт на перевалку российского СПГ был заключен между компанией "Ямал СПГ" (входит в "Новатек") и бельгийской Fluxys. Специально для этих нужд в 2019 году был создан резервуар на терминале в бельгийском порту Зебрюгге объемом 180 тысяч. кубометров, что позволяло перегружать до 8 млн тонн СПГ в год.

Теперь использование европейских терминалов для перегрузки российского СПГ с газовозов ледового класса на обычные перевозчики значительно усложнится. Это решение может повлиять на российские планы по экспорту СПГ, особенно в азиатские страны, поскольку для доставки на дальние расстояния необходимы эффективные логистические маршруты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия нарастила импорт станков с числовым программным управлением (ЧПУ) из Китая, необходимых для производства оружия для войны в Украине. Расчеты за оборудование страна-агрессор производит в китайских юанях через российский банк и его китайский филиал.

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