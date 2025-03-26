Вывод всех войск из Украины: в ЕС озвучили условия для отмены санкций против РФ

В Европейском Союзе заявили, что любое смягчение или отмена санкций против России возможно только после полного вывода ее войск со всей территории Украины. Страны Европейского союза продлили действие двух санкционных рамок блока в отношении России еще на шесть месяцев в конце января и начале этого месяца.

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Какие-либо изменения санкций требуют единогласного решения 27 государств-членов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что окончание войны и прекращение агрессии - ключевые предпосылки для пересмотра санкционной политики ЕС.

"Окончание непровоцированной и неоправданной российской агрессии в Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины были бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", – заявил представитель.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность снятия части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море. По словам Трампа, Кремль выдвинул несколько условий, в том числе "пять или шесть" требований, которые должны стать основой для прекращения огня.

Напомним, в Белом доме со своей стороны заявили, что США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях. Также было принято решение "разработать механизм" запрета на удары по энергообъектам.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп признал, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда России. Однако, утверждает он, его представители пытаются завершить войну РФ против Украины.

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