Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия удовлетворена дипломатическими контактами с Соединенными Штатами. Рупор Кремля подчеркнул, что диалог с США "развивается конструктивно и результативно, и нужно идти дальше этим путем".

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Также он цинично заявил, что условия по черноморской инициативы в прошлый раз "не были выполнены", поэтому "сейчас справедливость должна восторжествовать". Об этом Песков рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

По его словам, контакты с американской властью "продолжаются весьма интенсивно". Песков заявил, что благодаря этим контактам удалось достаточно быстро согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Путинский спикер выдал, что, мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики Украины и России должен соблюдаться. При этом Песков по традиции заявил, что якобы Украина "не раз демонстрировала недоговороспособность".

"Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем", – сказал рупор Кремля.

Кроме того, Песков пожаловался, что в рамках прежней зерновой инициативы на Черном море выполнялись почти все условия "за исключением того, что касалось гарантий для российской стороны".

Напомним, президент США Дональд Трамп предположил, что страна-агрессор Россия затягивает время с соглашением о прекращении огня в Украине. Глава Белого дома допустил, что таким образом россияне пытаются выторговать наиболее выгодные для себя условия.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка уверена, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Несмотря на дипломатические усилия команды президента США Дональда Трампа, у главы Кремля может возникнуть больше стимулов продлить конфликт вместо того, чтобы торопиться с его полным урегулированием.

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