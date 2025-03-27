Сначала фактический мир: Стармер, Макрон и Шольц высказались против снятия санкций с России

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер категорически выступили против снятия санкций с России. Они отмечают, что такие действия были бы большой ошибкой, ведь Кремль только пытается затянуть войну.

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Об этом они заявили на саммите "Коалиции желающих", сообщает lefigaro. Шольц заявил, что ослабление санкций сейчас бессмысленно, поскольку достижение реального мира еще далеко.

"К сожалению, мы все еще далеки от этого", – добавил он.

Со своей стороны Стармер подчеркнул, что снятие санкций было бы неправильным шагом. Он подчеркнул, что Россия пытается тянуть время и манипулировать ситуацией, и Запад должен сохранять четкую позицию.

"Было совершенно понятно, что Россия пытается затянуть события, которые она играет в игры, и мы должны быть совершенно понятны в этом вопросе", – сказал он.

Он подчеркнул, что Запад должен еще больше поддерживать Украину и не давать никаких сигналов об ослаблении санкций. Напротив, нужно усиливать давление.

"Во-первых, усиление поддержки Украины с целью занять максимально сильную позицию... Во-вторых, полная ясность того, что сейчас не время отменять санкции, совсем наоборот", - сказал Стармер.

Кроме того, Макрон также выступил против снятия санкций.

"Не может быть никакой политики снятия санкций, пока не будет четко установлен мир", – заявил Макрон.

Он отметил, что страны-участницы "Коалиции желающих" договорились сохранять и усиливать давление на РФ.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. Также возможно развертывание сил стран-союзников после возможного мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Владимир Зеленский. Лидеры европейских государств обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

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