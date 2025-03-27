Рубио: Россия требует снятия части санкций в обмен тишину в Черном море

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что некоторые "условия" страны-агрессора России для прекращения огня в Черном море предполагают снятие санкций, в частности и Европейским союзом. Эти ограничения были введены за начало полномасштабной войны против Украины.

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Об этом глава американской дипломатии сказал на брифинге в среду, 26 марта. По его словам, Москва, среди прочего, требует снятия европейских санкций в обмен на режим тишины в Черном море.

"Концепт прекращения огня в Черном море. Конечно, после нашей встречи в своем релизе россияне уточнили некоторые условия, выполнение которых хотят для прекращения огня. Мы оценим это, некоторые из этих условий включают не наши санкции — это санкции ЕС", — отметил госсекретарь США.

Он уточнил, что, когда американская делегация вернется из Саудовской Аравии, "мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен".

Позицию государства-агрессора представят президенту Штатов Дональду Трампу, который должен предпринять дальнейшие шаги со стороны Вашингтона.

Рубио также отметил, что сам факт обсуждения прекращения огня является положительным сигналом.

"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, будь то энергетический или возможно в Черном море", – подчеркнул чиновник.

Напомним, в РФ заявили, что договоренность о реализации "Черноморской инициативы" должна вступить в силу после снятия санкций с "Россельхозбанка" и "других финансовых организаций, вовлеченных в обеспечение операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключение к SWIFT, открытие".

Трамп заявил, что Штаты рассматривают возможность снятия части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море. По словам Трампа, Кремль выдвинул "пять или шесть" требований, которые должны стать основой прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на новое заявление Кремля, согласно которому тишина в Черном море будет зависеть от вопроса снятия санкций. Зеленский подчеркнул, что Россия снова пытается манипулировать фактами, обманывая весь мир.

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