"Кому подчиняется ТЦК?" Федоров объяснил, почему не вмешивался в вопрос мобилизации

И.о. министра обороны Украины Михаил Федоров объяснил, что не вмешивался в вопрос мобилизации, потому что ТЦК и СП подчиняются не министерству, а Сухопутным войскам и Генеральному штабу.

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В связи с этим, по словам Федорова, он не отвечал на хейт, связанный с вопросами мобилизации. Об этом Федоров рассказал на собственном брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Что не так с мобилизацией

В качестве примера Федоров привел Третью штурмовую бригаду, где четко выстроена система управления подразделениями, и мотивированные военнослужащие выполняют четко поставленные задачи.

По его словам, на сегодняшний день невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и без реальных изменений в войске.

"Я шесть месяцев на хейт по мобилизации не отвечал вообще для того, чтобы не допустить ситуации, до которой нас довел главком, генштаб, не знаю… Для того, чтобы не сказать, что это не я и не избегать ответственности. Кому подчиняется ТЦК? Сухопутным войскам. Кому подчиняются Сухопутные войска? Главкому и генеральному штабу. Невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и без реальных изменений в войске", – рассказал Федоров.

Что Федоров говорил полгода назад

В января 2026 года сразу после назначения на должность министра обороны Федоров заявил, что нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Федоров констатировал, что это приведет к уменьшению потерь и росту эффективности.

Тогда же он подчеркнул, что нельзя игнорировать проблему ТЦК. Он обещал, что после комплексного аудита министерство предложит системное решение, чтобы устранить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны.

Напомним, утром 16 июля жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить.

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