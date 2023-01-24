Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента вместо уволенного Кирилла Тимошенко. Им стал Алексей Кулеба.

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Глава государства подписал соответствующий указ №42/2023 во вторник, 24 января. Ранее Алексей Кулеба занимал должность начальника Киевской областной военной администрации.

Что известно про Алексея Кулебу

Чиновник родился в 1983 году в Киеве, он является выпускником Киевского национального экономического университета, имеет степень магистра международной экономики. Кулеба также обучался в аспирантуре Национальной академии государственного управления.

В 2005 году (с января по июнь) он работал менеджером КП "Киев-медиа" Киевского областного совета и был помощником народного депутата. С декабря 2010 года в течение года преподавал в "Межрегиональной Академии управления персоналом".

Параллельно с этим Кулеба занимался бизнесом, а с мая 2014 по октябрь 2015 он был помощником депутата Киевсовета.

С октября 2016 года по август 2017 года Алексей Кулеба работал советником генерального директора столичного КП "Плесо". А в ноябре 2019-го он занял должность директора департамента благоустройства КГГА. Начиная с 2021 года Кулеба был заместителем главы КГГА Виталия Кличко.

Главой Киевской ОВА он стал в феврале 2022 года, но в середине марта на этой должности его сменил генерал Александр Павлюк. Однако впоследствии, в мае 2022 года, Кулеба снова возглавил Киевскую ОВА.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности заместителя главы ОПУ. Отмечалось, что на его место может быть назначен глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

24 января Тимошенко подтвердил, что уходит в отставку. Причины не уточнил, а только поблагодарил за "возможность делать добрые дела". Президент Владимир Зеленский подписал его заявление на увольнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины, среди которых был и Алексей Кулеба. Во всех случаях чиновников уволили с должности "согласно поданному ими заявлению".

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