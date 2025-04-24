Напряжение между ядерными державами растет: Индия перекрыла Пакистану воду, заблокировав реку Инд впервые с 1960 года. Видео

В четверг, 24 апреля, Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах. Также Нью-Дели объявил о закрытии пограничного перехода в регионе, ограничил и так минимальный уровень выдачи виз, аннулировал выданные визы и дал 48 часов пакистанцам покинуть страну, а также выслал военных атташе.

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Об этом сообщило Asian News International. Издание опубликовало видео, демонстрирующее беспрецедентный шаг Индии – закрытие всех 4 шлюзов большой реки, несущей воду в Пакистан.

Таким образом, впервые после подписания соглашения о водах Инда с 1960 г. Индия заблокировала течение реки.

Ранее в Пакистане заявили, что будут рассматривать такие действия, как акт войны.

"Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет рассматриваться как акт войны, и на нее ответят со всей силой", - пригрозили в Пакистане.

Также Исламабад заявил, что оставляет за собой право приостановить Шимлийский договор, урегулировавший результаты войны 1971 года, оставив незначительную часть захваченной территории Пакистана за Индией.

Стоит отметить, что у обеих стран ядерное оружие: Индия с 1974 года, Пакистан – с 1998 года.

Отношения между странами значительно обострились после того, как Индия объявила о своем выходе из договора. Соглашение регламентировало распределение вод текущих из Кашмира рек, позволяя Пакистану получать доступ к основному источнику водоснабжения – реке Инд, а также рек Джелам и Чинаб.

Примечательно, что договор о воде действовал даже во время двух индо-пакистанских войн 1965 и 1971 годов, вооруженного конфликта на леднике Сиачен с 1984 по 2003 год, а также Каргильского конфликта в 1999 году.

По этому договору реки, берущие свое начало в Кашмире, были распределены между Индией и Пакистаном поровну.

Для Пакистана Инд является основным источником воды в стране. Она позволяет орошать 12 млн гектар земли при общей длине всей ирригационной сети в 65 тыс. км.

Как сообщал OBOZ.UA:

Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в регионе Кашмир, который унес жизни трех десятков туристов. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – разрыв договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

По меньшей мере , 32 туриста погибли в результате теракта в Индии во время визита в страну вице-президента США Джей Ди Венса. Боевики-исламисты напали на людей недалеко от курортного города Пахалгам в регионе Кашмир.

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