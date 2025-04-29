Индия и Пакистан на грани войны: сможет ли ядерный арсенал обеих стран сдержать полномасштабные боевые действия

На фоне весьма чувствительных для нас переговоров по завершению войны в Украине мир может получить новый конфликт, но уже между двумя ядерными государствами – Индией и Пакистаном. Напомним, 22 апреля этого года произошел теракт исламистов в индийском штате Джамму и Кашмире, в результате которого погибли несколько десятков граждан Индии. Трагедия произошла во время четырехдневного визита в Индию вице-президента США Джей-Ди Вэнса.

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Индия перекрывает шлюзы на речке Инд, что является основанием для объявления войны

Индия в ответ обвинила Пакистан в поддержке террористов и приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года, согласно которому две страны осуществляют совместное пользование речными ресурсами. Из-за географического положения Индия может прекратить водные поставки большой части Пакистана, что остановит там почти половину сельского хозяйства и работу большей части ГЭС. В свою очередь Пакистан объявил, что любая попытка Индии изменить водный баланс будет расценена как "акт войны", закрыв воздушное пространство для индийских авиакомпаний, прекратив торговлю и отменив ряд дипломатических соглашений.

Однако 24 апреля Индия все же закрыла все 4 шлюза на реке Инд в направлении Пакистана.

Китай также является фактическим участником конфликта, владея частью Кашмира

На фоне торговой войны между США и Китаем стоит отметить, что в потенциальном индо-пакистанском конфликте присутствует и третий игрок, ведь еще с 60-х годов XX ст. Китай контролирует около 15% территории Кашмира – главной спорной территории между Пакистаном и Индией. Они были подарены Пакистаном еще после первой войны с Индией. В основном это безлюдные высокогорные территории. Но для Китая они имеют чрезвычайно важное значение – через них проходит стратегическая дорога, соединяющая Тибет и Синьцзян. Следовательно, контроль над частью Кашмира дает Пекину дополнительный рычаг давления на Индию и возможность влиять на индо-пакистанский конфликт, который находится на грани эскалации. Очень вероятным может быть косвенное вмешательство Китая для отвлечения Индии от ее планов перехватить экспорт в Европу себе, пока Китай подвергается безумному давлению от тарифной войны с США.

Война между Индией и Пакистаном ослабит планы создания антизападной коалиции в Евразии и китайские торговые пути

Также не стоит забывать, что Индия и Пакистан являются участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной по инициативе Китая и РФ в 2001 году, а Индия и Китай также являются участниками блока БРИКС, над развитием которого очень тесно работает Россия. Таким образом, конфликт может нанести достаточно ощутимый удар по российским и китайским амбициям сформировать в рамках ШОС и БРИКС блок диктаторских и авторитарных режимов и борьбы с Западом.

Война между Индией и Пакистаном может сблизить Нью-Дели с США и Британией, а Исламабад – с Китаем. Для Пекина эскалация войны поставит крест на китайских планах логистически-торгового проекта "Новый шелковый путь" через Пакистан и Индийский океан, который завязан на пакистанских путях и морском порте Гвадар.

Кроме того, возникают значительные риски для транспортировки по морю нефти с Ближнего Востока в Китай. Следовательно, с точки зрения глобальной экономики любая полномасштабная и тем более затяжная война в этом регионе почти наверняка повлечет за собой крах мировых финансовых рынков, инфляцию и мировую рецессию. Поэтому, скорее всего, и Китай, и Россия, которая ведет изнуряющую и не слишком успешную войну в Украине, будут пытаться остановить процесс эскалации между Нью-Дели и Исламабадом.

Ограниченный конвенционный конфликт в пределах приграничных территорий – наиболее вероятный сценарий

Таким образом, для прогнозирования будущих событий нужно учитывать прежде всего наличие в Индии и Пакистане боеспособного ядерного арсенала. Если у Индии есть ракеты с ядерными зарядами, способные фактически уничтожить весь Пакистан, то Исламабад имеет менее мощные заряды, но в пропорциональном количестве они способны нанести Индии непоправимый стратегический ущерб. Ядерная доктрина Пакистана содержит пункты о возможности применения ядерного оружия, если вторжение на территорию страны будет превышать конвенционные возможности защитить себя или представлять угрозу политическому существованию государства.

Поэтому наиболее вероятным сценарием можно рассматривать ряд локальных боевых столкновений на уровне рота-батальон, удары конвенционным вооружением по приграничным военным объектам, авиационные и корабельные дуэли в воздухе и море и т.д. То есть уровень практической проверки готовности армий обеих стран, интенсификация военной промышленности, объединение наций вокруг внешнего врага и усиление пропаганды. Сценарий полномасштабного вторжения остается гораздо менее вероятным, но отвергать его совсем нельзя.

Наконец, ядерное оружие обеих стран должно выполнять функцию сдерживания противника от таких действий, поэтому бои батальонного уровня отнюдь не будут нуждаться в нанесении ядерных ударов, на которые обязательно будет ответ со стороны противника.