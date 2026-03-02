'Хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура': Зеленский высказался относительно событий в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно войны в Иране и ее потенциальных последствий для России. Он отметил, что российское руководство демонстрирует слабость и не способно эффективно действовать вне Украины.

События в Иране, по его мнению, являются сигналом для диктаторов, включая Владимира Путина, о последствиях авторитарного правления. Об этом глава государства сказал в понедельник, отвечая на вопросы медиа.

Зеленский отметил, что война в Иране и внутренние проблемы режима являются наглядным примером для Путина и его окружения.

"Мне кажется, что Путин уже показал, какой он союзник в Сирии, когда они фактически не смогли помочь режиму Асада. Так же сейчас продемонстрировали свою слабость – они как союзники никчемные", – сказал президент.

Он добавил, что все ресурсы и вооруженные силы России сегодня задействованы в Украине и в другом месте они фактически отсутствуют.

"А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", – подчеркнул Зеленский.

Заметим, что в субботу, 28 февраля, с началом боевой операции коалиции Соединенных Штатов Америки, Израиля и Саудовской Аравии против Ирана был убит аятолла Али Хаменеи. Вместе с ним погибло другое военно-политическое руководство Исламской Республики.

Ликвидацию иранского диктатора ночью стали праздновать как в Тегеране, так и в Тель-Авиве. Утром радикальные исламисты вышли на митинги, выкрикивая "Смерть Америке!", призывая к мести.

Напомним, по данным ЦРУ, убийство Хаменеи вряд ли приведет к свержению религиозного режима в Иране. Аятолу могут заменитьболее радикально настроенные выходцы из Корпуса стражей исламской революции.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Кремля Владимир Путин отреагировал на убийство иранского аятоллы Али Хаменеи. Он выразил соболезнования президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. Кремлевский диктатор назвал союзническую операцию США и Израиля "циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

