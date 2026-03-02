'Не надо никого пугать': Зеленский ответил на слухи об угрозах России выйти из мирных переговоров, если Украина не отдаст Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию медиа о возможных угрозах России выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится передать ей весь Донбасс. Глава государства подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности остается неизменной.

Видео дня

Он также призвал не спекулировать на подобных заявлениях и продолжать дипломатический процесс. Об этом глава государства сказал в понедельник, отвечая на вопросы медиа.

По словам Зеленского, его позиция относительно суверенитета и территориальной целостности Украины не может меняться.

Президент подчеркнул, что вопрос завершения войны обсуждается за столом переговоров, и все стороны принимают в нем участие именно для достижения результата.

В то же время он отметил, что каждая из сторон теоретически может выйти из переговорного процесса, однако это не означает, что диалог нужно прекращать.

"Не надо никого пугать, надо продолжать переговоры. Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать, будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", – сказал Зеленский.