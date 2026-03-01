'Смерть Америке': иранцы вышли на улицы с портретами Хаменеи и призвали к мести

Сторонники иранского правительства утром 1 марта вышли на площади городов в Иране, чтобы продемонстрировать поддержку режима после ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В частности, такие митинги состоялись в Тегеране, Исфахане, Урмии, Дехдаште и Мешхеде.

Люди скандировали "Смерть Америке!" и призывали к мести. Об этом сообщает CNN.

Что известно

С самого утра 1 марта огромные толпы сторонников иранского также начали собираться на общественных площадях и в мечетях по всей стране, демонстрируя откровенную поддержку режима, который США и Израиль стремятся свергнуть.

Так, в городе Исфахан тысячи людей собрались на Накш-е-Джахан, центральной исторической площади города. Многие из них размахивали флагами Ирана. Толпа кричала антиамериканские лозунги.

Толпы, оплакивающие Хаменеи, также собрались в столице страны Тегеране, а также в городах Урмия (на западе), Дехдашт (в центре) и Мешхед (на востоке).

В соцсетях опубликованы кадры с огромной толпой людей на площади Энгелаб в центре Тегерана. В толпе также много флагов. Люди поднимали кулаки вверх и скандировали "Смерть Америке!".

Тем временем ночью на иранских улицах наблюдалась совершенно другая картина: толпы людей праздновали освобождение от диктатора. В Исфахане радостные люди размахивали предметами одежды.

А в Абданане на западе страны на дорожном кольце устроили автопробег.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что : в Иране признали гибель Хаменеи и объявили траур. Также в КСИР анонсировали месть США и заявили об ударах по Израилю и 27 американским базам.

