ЦРУ оценило последствия ударов по Ирану: кто может заменить Хаменеи

Ликвидация Верховного лидера Ирана Али Хаменеи вряд ли приведет к свержению иранского режима. Аятоллу могут заменить радикально настроенные представители Корпуса стражей исламской революции.

Видео дня

Об этом накануне начала совместной операции США и Израиля против Ирана предупреждали в ЦРУ, пишет Reuters. Американская разведка представила несколько возможных сценариев развития событий после ударов по этой стране.

Кто может заменить Хаменеи

За считанные дни до атаки на Иран Центральное разведывательное управление США предостерегало, что даже в случае ликвидации Хаменеи во время операции режим может удержаться. Аятоллу могут заменить радикально настроенные деятели из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этих выводах Reuters сообщили два источника, ознакомленные с разведывательными данными.

"Оценки агентства, которые были подготовлены в течение последних двух недель, в целом рассматривали то, что может произойти в Иране после вмешательства США, и то, в какой степени военная операция может спровоцировать смену режима в Исламской Республике, что сейчас является четко определенной целью Вашингтона", – объясняет издание.

Еще один собеседник Reuters подтвердил, что среди нескольких различных сценариев рассматривался приход к власти представителей КСИР.

"Отчеты разведывательных служб не дали однозначного вывода ни об одном сценарии, сообщили источники, которые разговаривали с разведывательными вопросами на условиях анонимности. Центральное разведывательное управление отказалось от комментариев", –– указано в материале.

Reuters напоминает, что президент США Дональд Трамп "неделями сигнализировал о заинтересованности США в смене режима в Иране", но не раскрывал никаких подробностей относительно того, кого бы Вашингтон хотел видеть во главе государства после Хаменеи.

Атака США и Израиля началась после провала американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана, состоявшихся на этой неделе в Женеве.

Удары по Ирану были нанесены в субботу, 28 февраля. А накануне, 27 февраля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил нескольким конгрессменам, среди которых – спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер большинства в Сенате Джон Тун и вице-глава комитета по разведке Марк Уорнер – что операция, вероятно, начнется в "ближайшие часы". Правда, госсекретарь, по словам источников Reuters, предупредил законодателей, что Трамп "все еще может передумать".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что : в Иране признали гибель Хаменеи и объявили траур. Также в КСИР анонсировали месть США и заявили об ударах по Израилю и 27 американским базам.

OBOZ.UA отслеживает события на Ближнем Востоке в режиме онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!