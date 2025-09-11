Хочу верить что дроны, которые упали в Польше, предназначались для Украины, – глава МИД Словакии

Словакия считает нарушение польского воздушного пространства российскими ударными дронами "серьезным ухудшением и эскалацией ситуации". Страна выразила "абсолютную солидарность" с Польшей и заявила, что поддерживает консультации, которые польская сторона начала в рамках четвертой статьи НАТО.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Словацкий дипломат также выразил надежду, что это не было сознательное российское нападение на Польшу.

"Я хочу верить, что дроны, которые проникли на польскую территорию, были дронами, которые летели туда не для того, чтобы атаковать Польшу, а должны были оказаться на украинской территории", – сказал он.

Юрай Бланар также отметил, что Словакия поддерживает "использование Польшей всех вариантов для оценки ситуации".

Что еще сказали в Словакии

В свою очередь министр внутренних дел страны Матус Сутай Эсток отказался прокомментировать "инцидент в Польше". Он заявил, что надо дождаться исчерпывающей информации по этому поводу.

В частности, глава словацких правоохранителей отметил, что информации о дронах предшествовала информация о попадании российской ракеты на польской территории, но "позже поляки признали, что это была украинская ракета".

"Я осуждаю любые акты агрессии, и неважно, какая страна осуществляет такой акт, то ли Россия, или кто-то другой", – сказал Сутай Эсток и выразил надежду, что когда мир в Европе наступит, "провокаций не будет".

Как прокомментировала инцидент Польша

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, ссылаясь на ВВС Польши и экспертов НАТО, что российские дроны "не отклонялись от курса, а были нацелены целенаправленно". Он назвал произошедшее "российской провокацией" и добавил, что она "требует дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО".

"Я знаю, что Россия заявляет, что якобы нет доказательств, что это были российские дроны и даже намекает на украинскую провокацию. Это ожидаемо. Ложь и отрицание – это стандартный советский ответ. Кремль снова смеется над мирными усилиями президента Трампа, а каждый, кто говорит, что это была украинская провокация, распространяет российскую пропаганду", – сказал он.

Радослав Сикорский добавил, что "Польша, ЕС и НАТО будет продолжать поддерживать храбрый народ Украины".

Что сказали в России

Оккупанты довольно цинично признали, что"объекты для поражения на территории Польши не планировались", и вообще "максимальная дальность полета российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".

В Кремле заявили, что инцидент с российскими дронами в Польше – провокация, причем в таких провокациях"руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию, даже не пытаясь привести хоть какие-то аргументы".

Что известно об инциденте с дронами РФ в Польше

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. По его словам, всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Однако в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

