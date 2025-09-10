'Цели удара достигнуты': в минобороны РФ цинично прокомментировали вторжение своих дронов на территорию Польши

Российская оккупационная армия во время массированного обстрела Украины минувшей ночью якобы не планировала наносить удар по территории Польши. Более того, дроны российских захватчиков, которые были применены в ударе по Украине, якобы не могли долететь до границы с Польшей, потому что дальность их полета не превышает 700 км.

Видео дня

Именно так Минобороны РФ прокомментировала события ночи 10 сентября. Также в российском ведомстве отметили, что "готовы на эту тему провести консультации с министерством обороны Польши".

Что сказало российское военное руководство

Оккупанты довольно цинично признали, что "нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами" по Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Львовской областям. Правда, они утверждают, что били по "предприятиям украинского ВПК".

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета российских БПЛА, применяемых в ударе, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", – заявило российское министерство.

В свою очередь в Кремле заявили, что инцидент с российскими дронами в Польше – провокация, причем в таких провокациях"руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию, даже не пытаясь привести хоть какие-то аргументы".

Что известно об инциденте с российскими дронами в Польше

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Как зафиксировали украинские мониторы, сразу 23 российских дронов было обнаружено во время нарушения польского воздушного пространства в ночь на 10 сентября. К их сбиванию привлекались преимущественно нидерландские F-35.

Но польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. По его словам, всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

Заметим, что указанная россиянами дальность в 700 км, если дроны запускались из Беларуси, позволяет российским оккупантам легко достичь польской границы.

Известно, что из-за сбивания одного из ударных беспилотников его обломки упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Повреждены кровля дома и автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Однако в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!