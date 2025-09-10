В Кремле уклонились от вопроса о вторжении своих дронов в Польшу

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков уклонился от прямых комментариев относительно инцидента с вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши. В то же время представитель Кремля уклонился от оценки самого факта вторжения дронов, переадресовав вопрос в министерство обороны.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. На брифинге Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-либо запросах от польского руководства относительно контактов с Кремлем после сообщений о нарушении воздушного пространства страны-члена НАТО.

"Нет, насколько мне известно, нет", – отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов, поступали ли в Кремль запросы о контактах от польской стороны.

Комментировать сам инцидент Песков отказался, заявив, что "это не в нашей компетенции, это прерогатива министерства обороны Российской Федерации". Таким образом, Кремль фактически переадресовал ответственность за любые официальные заявления по инциденту на ведомство, которое отвечает за военную деятельность.

Кроме того, он прокомментировал обвинения в адрес России от руководства ЕС и НАТО в провокациях.

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации, чаще всего даже не пытаясь подать хоть какую-то аргументацию", - ответил Песков.

Тем временем российское Минобороны в очередной раз выдало "официальное заявление" о массированной атаке по Украине, традиционно назвав ее "высокоточной". Ночью россияне запустили ракеты и дроны по Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также по Виннице и Львову. В Минобороны РФ уверяют, что целились исключительно в "предприятия военно-промышленного комплекса".

В Москве уже традиционно объявили: "все цели уничтожены, задача выполнена". А еще поспешили уточнить: "Польшу не трогали". Потому что, как оказалось, обломки их "высокоточного" оружия случайно оказались на территории страны-члена НАТО.

Россияне объясняют, что их беспилотники, которые "якобы пересекли польскую границу", имеют дальность полета всего 700 км. И даже великодушно предлагают Польше "провести консультации".

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск добавил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Влодавского повета Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!