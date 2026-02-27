Премьер-министр Словакии Роберт Фицо согласился на личную встречу с президентом Украины, но предложил провести ее на территории одной из стран Евросоюза. Фицо прокомментировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в пятницу, 27 февраля, на фоне спора о транзите нефти через украинскую территорию.

Об этом словацкий премьер написал в соцсети Х. По словам Фицо, он обратился к Зеленскому с просьбой сообщить, когда и вообще будет ли восстановлен транзит нефти через Украину в Словакию.

"В связи с чрезвычайной ситуацией в нефтяной отрасли Словакии я сегодня по телефону разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Я попросил его предоставить информацию о том, когда и вообще будет ли восстановлен транзит нефти через территорию Украины в Словакию", – написал Фицо.

Словацкий премьер заявил, что Братислава имеет "законное право" на импорт нефти в соответствии с действующими контрактами с поставщиками, "а также с решением ЕС, которое позволяет использовать энергоресурсы из России до конца 2027 года"

По словам Фицо, разведка Словакии считает, что "трубопровод не поврежден, и ничто не мешает транзиту нефти", с чем не согласился президент Украины, настаивая, что ремонт трубопровода потребует длительного времени.

"Я сообщил президенту, что его решение остановить транзит нефти вызывает нам логистические трудности и экономические убытки. Разговор подтвердил, что мы имеем разные взгляды на состояние трубопровода", – написал Фицо.

Он также сообщил Зеленскому, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном они хотят создать совместную следственную комиссию для расследования состояния нефтепровода "Дружба".

Президент Украины, по словам Фицо, отклонил "такую инспекционную деятельность, ссылаясь на негативную позицию украинских спецслужб".

Словацкий премьер также добавил, что согласился на предложение Зеленского встретиться для обсуждения "всех аспектов украинско-словацкого сотрудничества". Однако Фицо отметил, что провести эту встречу хочет на территории одной из стран ЕС.

В конце своей публикации Фицо подчеркнул:"У меня сложилось четкое впечатление, что украинская сторона не заинтересована в восстановлении транзита нефти через территорию Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава государства пригласил политика совершить визит в Киев для обсуждения "всех аспектов украинско-словацкого сотрудничества".

