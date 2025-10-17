Глава Пентагона на встречу с Зеленским надел галстук в цветах российского флага. Фото

Министр обороны США Пит Хэгсет прибыл на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в галстуке с сочетанием синего, красного и белого цветов. Событие состоялось сегодня 17 октября в Вашингтоне, где стороны обсуждали вопросы безопасности и дальнейшую поддержку Украины.

По сообщениям СМИ, во время совместной встречи Зеленского и Трампа присутствующие обратили внимание на деталь образа Гегсета – именно галстук, в котором цвета располагались в той же последовательности, что и на российском флаге. В то же время в нагрудном кармане министра был платок в цветах флага США, что создавало контраст.

Дискуссия вокруг символики

После появления фото с события в соцсетях развернулась дискуссия. Одни пользователи считают, что Гегсет проявил политическую опрометчивость, выбирая именно такую комбинацию цветов в период войны России против Украины. Другие же убеждены, что подобные цвета часто встречаются и на американских аксессуарах, поэтому не стоит искать в этом скрытого смысла.

Сам Гегсет ситуацию пока не комментировал. Однако в западных медиа обратили внимание, что его галстук действительно имеет те же оттенки, что и флаг России, хотя официально такие модели часто обозначают как "американскую классику" – из-за общей цветовой палитры обоих государств.

Некоторые обозреватели отметили, что иногда простые вещи могут вызвать неожиданную волну интерпретаций. "В этом случае, видимо, речь лишь о неудачном совпадении цветов", – отметил один из американских журналистов. Однако для украинской аудитории этот выбор выглядел странно – особенно в момент, когда символика врага имеет глубокий эмоциональный оттенок.

Интересно, что это не первый случай, когда политики попадают в похожую ситуацию. Галстуки или аксессуары с неоднозначными цветами уже не раз становились поводом для политических мемов или даже официальных разъяснений.

Встреча Трампа и Зеленского

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стартовала в 20:25 по киевскому времени (13:25 по вашингтонскому). Разговор лидеров начался в неформальной обстановке за обедом.

Они в частности будут обсуждать вчерашний телефонный разговор лидеров США и РФ, сказал Трамп после встречи с Зеленским. "Я думаю, что дела идут достаточно хорошо", – отметил американский лидер.

Трамп также пояснил, что он намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным именно в Венгрии потому, что это "безопасная страна". Кроме того, лично американскому лидеру нравится венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Поэтому Трамп рассчитывает на "замечательный прием".

Президент США пообещал, что Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры, скорее всего, состоятся в Венгрии и будут иметь двусторонний формат.

Кроме того, Трамп анонсировал, что они с Зеленским будут говорить о передаче Украине различных ракет. При этом он выразил надежду, что войну, развязанную РФ, удастся закончить без применения дальнобойных ракет "Томагавк".

Как сообщал OBOZ.UA, готовясь к встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, украинская делегация подготовила для него отдельную презентацию. Она предназначена для того, чтобы наглядно объяснить, как американские ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны в Украине.

