Украина подготовила для Трампа презентацию об использовании 'Томагавков' на войне против России – Reuters

Готовясь к встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, украинская делегация подготовила для него отдельную презентацию. Она предназначена для того, чтобы наглядно объяснить, как американские ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны в Украине.

Об этом сообщил журналист агентства Reuters Грэм Слеттери. Он ссылается на информацию от высокопоставленного источника.

Презентация ударов вглубь России

"По словам высокопоставленного источника Reuters, украинская делегация подготовила презентацию для Трампа относительно того, как они будут использовать "Томагавки", если их предоставят, и как это повлияет на военные усилия Украины", – отмечает Грэм Слеттери.

Он добавляет, что презентация была подготовлена еще до того, как Трамп сделал объявление о "Будапештском саммите", что "стало неожиданностью".

В свою очередь агентство Reuters сделало свою наглядную презентацию возможностей ракеты Tomahawk. Замечая, что ракета существует в двух модификациях, зависящих от радиуса поражения (1600 и 2500 км), агентство на карте обозначило все известные российские военные объекты.

Под поражение подпадают буквально все.

Комментарии экспертов

Отдельно Reuters процитировала президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что слова российского диктатора о возможности переговоров – лишь затягивание времени.

"Мы уже видим, что Москва спешит "возобновить диалог" с Америкой, как только слышит о "Томагавках", – заметил украинский лидер.

Такого же мнения и эксперт по вопросам России из Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

"Похоже, что все последние заявления Путина, включая слова о возобновлении диалога с США, направлены на то, чтобы помешать потенциальной передаче "Томагавков" Украине. Путин просто хочет снова отложить этот вопрос, и кажется, что это своего рода тактика промедления", – сказал он.

Что предшествовало

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с Владимиром Путиным. Сразу после этого разговора американец сделал ряд заявлений, причем среди прочего намекнул, что не готов передавать Украине ракеты Tomahawk.

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Поэтому они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны", – сказал он.

Отдельно Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным лично, эта встреча состоится в Венгрии уже через две недели.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио уже договаривается о встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Именно эта встреча будет предшествовать переговорам Трампа и Путина.

