Мы будем говорить с Зеленским о передаче Украине различных ракет, но лучше закончить войну без 'Томагавков', – Трамп

Президент США Дональд Трамп перед закрытый встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским анонсировал, что они будут говорить о передаче Украине различных ракет. В то же время он выразил надежду, что войну, развязанную РФ, удастся закончить без применения дальнобойных ракет "Томагавк".

По словам Трампа, было бы гораздо лучше, если бы Украине были не нужны эти ракеты. Потребности в них не было бы, если бы война закончилась.

"Надеюсь, мы сможем закончить войну, не думая о "Томагавках". Мы достаточно близки к этому. Есть шансы быстро закончить войну в Украине", – заявил Трамп. Он добавил, что это будет уже девятая война, которую он закончит.

Журналист спросил американского лидера, позволят ли Украине наносить дальнобойные удары. "Это будет означать эскалацию, но это предмет обсуждения", – ответил глава США.

Встреча Трампа и Зеленского

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стартовала в 20:25 по киевскому времени (13:25 по вашингтонскому). Разговор лидеров начался в неформальной обстановке за обедом.

Они в частности будут обсуждать вчерашний телефонный разговор лидеров США и РФ, сказал Трамп после встречи с Зеленским. "Я думаю, что дела идут достаточно хорошо", – отметил американский лидер.

Трамп также пояснил, что он намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным именно в Венгрии потому, что это "безопасная страна". Кроме того, лично американскому лидеру нравится венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Поэтому Трамп рассчитывает на "замечательный прием".

Президент США пообещал, что Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры, скорее всего, состоятся в Венгрии и будут иметь двусторонний формат.

Как сообщал OBOZ.UA, готовясь к встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, украинская делегация подготовила для него отдельную презентацию. Она предназначена для того, чтобы наглядно объяснить, как американские ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны в Украине.

