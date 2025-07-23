Генпрокурор ответил, есть ли судебное производство против Кривоноса и Клименко

В среду, 23 июля, генеральный прокурор Руслан Кравченко провел брифинг, где он общался с журналистами. Во время этой встречи он, в частности, не смог ответить на вопрос относительно вероятного наличия уголовных дел, в которых фигурируют директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

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Журналист OBOZ.ua присутствовал на брифинге. Аудио ответа генерального прокурора оказалось в распоряжении редакции.

"Не исследовал этот вопрос. Не могу вам ответить. В моем кабинете эти вопросы не звучали", – отметил Кравченко.

Что предшествовало

22 июля директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко заявили, что рассматривают различные сценарии развития событий. В том числе и открытие уголовных дел в отношении их самих.

Ранее сообщалось, что уголовное производство относительно возможного влияния РФ на НАБУ еще расследуется. В частности, проверяется информация от иностранных спецслужб о влиянии народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко на отдельных детективов. О сотрудничестве с международными партнерами, им сообщено, что следственные действия происходят объективно и обоснованно.

Детали

21 июля в СБУ информировали, что депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Федора Христенко уличили в работе на Россию. По данным следствия, парламентарий оказывал значительное влияние на НАБУ.

Трех работников НАБУ подозревают в совершении резонансных ДТП с пострадавшими. Еще один оказался агентом РФ.

22 июля парламент 263 голосами принял законопроект 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генеральному прокурору. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал закон.

В ряде городов Украины прошли мирные акции протеста против принятого законопроекта. Участники митингов выразили опасения, что из-за нового закона НАБУ и САП потеряют независимость.

В совместном заявлении НАБУ и САП заявили, что лишены гарантий, которые ранее давали им возможность эффективно противодействовать коррупции в высших эшелонах власти.

Руслан Кравченко в свою очередь 23 июля заявил, что проверит подследственность дел, которые расследует НАБУ.

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