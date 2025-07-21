ДТП с увечьем: трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях

Трех сотрудников НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) подозревают в совершении резонансных ДТП в Киеве и на трассе Киев – Одесса, в результате которых пострадали три человека, один из них – с ампутацией. Правоохранителям грозит до 8 лет заключения, прокуратура будет просить суд взять двух из них под стражу.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Все трое правоохранителей грубо нарушили правила дорожного движения, что привело к серьезным последствиям для пострадавших.

Три эпизода

1. В первом случае трагедия произошла в Киеве. Один из сотрудников НАБУ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество другому авто. После столкновения служебный транспорт вылетел за пределы проезжей части и сбил случайного пешехода. Пострадавшему пришлось ампутировать левую ногу – медики классифицировали травму как тяжелое телесное повреждение.

2. Другая авария произошла на 61-м километре автотрассы Киев – Одесса. Во время обгона один из правоохранителей не придерживался безопасной скорости, потерял управление, слетел с дороги и влетел в помещение АЗС. Его пассажирка получила серьезные травмы: многочисленные переломы, разрыв селезенки и ушиб головного мозга.

3. В третьей ситуации, также в Киеве, водитель на служебном авто совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на зеленый свет. Потерпевшая получила телесные повреждения средней степени тяжести.

Офис генпрокурора выдвинул подозрения всем трем фигурантам по ст. 286 УК Украины, а прокуратура будет просить для по меньшей мере двух из них меру пресечения – содержание под стражей без альтернативы. Также готовится ходатайство об их отстранении от должностей.

Реакция НАБУ

НАБУ, в свою очередь, выступило с ответным заявлением, указав, что речь идет о событиях 2021 и 2023 годов и что во всех случаях их сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали экстренные службы и сообщили о событиях в соответствующие органы. Управление внутреннего контроля НАБУ провело служебные расследования, которые это подтверждают.

В НАБУ отмечают, что ни один из сотрудников не пытался избежать ответственности или использовать служебное положение. Они полностью сотрудничали со следствием, предоставляли документы и объяснения. Бюро считает массовые обыски по делам двухлетней и четырехлетней давности, а также требования о содержании под стражей и отстранении – непропорциональными и вызывающими вопросы по соблюдению принципов правомерности.

Забытое ДТП с уполномоченным Зеленского Николаем Кулебой

В 2019 году уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию в поселке Чабаны под Киевом. Кулеба получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его и сыновей госпитализировали.

ДТП вызвало возмущение украинцев, и разгорелся скандал – сообщалось, в частности, что Кулеба якобы поехал на красный свет, а его младший сын был в авто без детского кресла. После ДТП полиция назначила ряд экспертиз, правоохранители опрашивали уполномоченного президента прямо в больнице.

По состоянию на 2021 год – спустя два года после аварии – расследование так и не было завершено. Соответственно, не были объявлены подозрения. OBOZ.UA тогда смог связаться с Николаем Кулебой. Он сообщал, что "там до сих пор проводится экспертиза". В полиции Киевской области и Киевской областной прокуратуре нам подтвердили, что были допрошены свидетели, изъяты и просмотрены видеозаписи, но проведены "не все экспертизы".

Однако на этом громкое дело "заглохло". Судя по всему, опасения, что скандал решили "похоронить", были небезосновательными. И несмотря на то, что Кулебу в июне 2021 года уволили с поста уполномоченного президента Украины по правам ребенка, подвижек пока не видно.

OBOZ.UA направил новые запросы в Офис генерального прокурора Украины и Госбюро расследований. Если правоохранители вспомнили о событиях 2021 и 2023 годов в контексте нарушителей из НАБУ, было бы справедливым разобраться и с этим случаем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении бывшего вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной. О подозрениях официально пока никому не объявлено, однако Стефанишину могут подозревать в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

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