Генпрокурор проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ: что это значит

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины. Предметом проверки будет факт того, касаются ли производства подследственности и полномочий НАБУ.

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Такое заявление Кравченко сделал в среду, 23 июля, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Детали заседания

Отвечая на вопрос депутата Рады Максима Бужанского о том, была ли уже проведена ревизия дел НАБУ и САП, генпрокурор заявил, что у НАБУ есть дела, которые оно не должно расследовать, поскольку это не их подследственность.

Прежде всего в приоритете – те уголовные производства, которые без процессуального решения и долгое время на досудебном расследовании – от года и более года, два, три, четыре, пять".

"Это отдельный кейс – отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ по чужой подследственности, в правоохранительные органы, которые имеют эту подследственность", – сказал Кравченко.

Он добавил, что ограничение полномочий Спецализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и предоставление полномочий генпрокурору по подписи подозрений топ-чиновникам и проверка подследственности дел НАБУ – "это большая ответственность".

Что предшествовало

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада 263 голосами приняла законопроект 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору. Автором поправок стал народный депутат Максим Бужанский.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон.

В ряде городов Украины граждане вышли на мирные акции протеста против проголосованного законопроекта. Участники митингов считают, что из-за нового закона НАБУ и САП потеряют независимость.

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