Генпрокурор высказался о российском влиянии на НАБУ и объяснил, повлияет ли новый закон на международное сотрудничество

Уголовное производство относительно возможного влияния РФ на НАБУ еще расследуется. В частности, проверяется информация от иностранных спецслужб о влиянии народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко на отдельных детективов. Относительно сотрудничества с международными партнерами, им сообщено, что следственные действия происходят объективно и обоснованно.

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Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в среду, 23 июля, во время общения с прессой. Его, в частности, спросили о фактах вероятного влияния России на НАБУ и САП.

Точка в деле еще не поставлена

Именно российское влияние президент Владимир Зеленский назвал причиной принятия законопроекта 12414 об ограничении полномочий антикоррупционных органов.

"У нас есть уголовное производство, которое касается народного депутата Христенко. Установленные при осуществлении негласных следственных розыскных действий, конкретные разговоры и другие доказательства по использованию полномочий народным депутатам и возможное влияние – это еще расследуется и точка в этом производстве не поставлена", – сказал Кравченко.

В частности, по его словам, еще расследуются материалы о влиянии на установление передачи данных и работы на Москву нардепом Христенко.

"Также мы получили данные от спецслужб других стран – я больше не могу здесь раскрывать данные, потому что это тайна следствия – относительно влияния данного депутата на НАБУ, на некоторых детективов", – рассказал генпрокурор.

Руслан Кравенко добавил, что также Украина получила предварительные доказательства и информацию о возможной помощи двух детективов НАБУ в сопровождении Геннадия Боголюбова, бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского, когда тот сбежал за границу.

"Возможно, это стечение обстоятельств и детективы, которые были в вагоне, просто двигались по своей задаче, в своей командировке. А возможно, и помогали, прикрывали таким образом пересечение границы. Поэтому эти материалы еще исследуются, и большой объем информаций, доказательств дополнительных мы получили во время проведения обысков. Эта техника исследуется, анализируется информация, и это, считаю, что только начало", – сказал глава Офиса генпрокурора.

По словам Кравченко, "это еще долгий путь, но будем также ставить точку в этом уголовном производстве".

Что будет с международным сотрудничеством

Генеральный прокурор рассказал, что 22 июля он, руководитель СБУ и глава ГБР встретились с послами G7, а также с представителем посольства Европейского Союза.

"Мы на закрытой встрече рассказали им о ходе досудебного расследования, об установленных фактах. Полностью встреча была открытая, прозрачная, и послы поняли, что досудебное расследование происходит объективно и обоснованно. И пришли к выводу, что главное для них и для нас – это верховенство права. То есть мы провели эту встречу и закончили очень хорошо. Дополнительных замечаний к нашим правоохранительным органам, как СБУ, так и ГБР, и ОГП, от послов, не было", – сказал Кравченко.

На встрече договорились в дальнейшем "сотрудничать и работать". Кроме того, 23 июля поступило приглашение о встрече от посольства Великобритании, "поэтому будем планировать наши следующие действия", добавил генпрокурор.

"Я считаю, что у нас хороший диалог с нашими международными партнерами. И каждый на своем уровне, как ОГП, МИД, Офис президента, правительство, я считаю, что не ухудшится, потому что все прозрачно и понятно. И все институты продолжают работать, и генпрокурор, который, согласно Конституции, координирует правоохранительные органы, также прозрачно с полной ответственностью будет это продолжать", – заявил чиновник.

Работа по Спецтрибуналу продолжается

Руслан Кравченко также рассказал, что продолжается и международная деятельность ОГП по военным преступлениям РФ, которая сейчас находится "в очень активной стадии". В частности, генеральный прокурор уже провел две международные встречи относительно будущего Специального трибунала.

Также договорились с послами G7 провести встречу по спецтрибуналу в августе.

"Завтра у меня запланирована встреча спослами ЕС, мы полностью готовимся, выполняем задачи, взятые на себя международные обязательства по гармонизации нашего национального законодательства с Европейским Союзом, по запуску работы Спецтрибунала в будущем. И Верховная Рада должна принять соответствующие изменения. Это по заочному судопроизводству и по другим нормам, которые касаются военных преступлений", – сказал Кравченко.

Он выразил надежду, что Украина "достойно примет участие" и передаст все собранные доказательства и материалы в Спецтрибунал.

"Я бы мечтал представлять интересы Украины в трибунале по обвинению России в этой войне, и если еще буду в должности, если будет такая возможность, то я с гордостью приму и не подведу наше государство в представлении этих доказательств и материалов", – признался генпрокурор.

Что предшествовало

21 июля в СБУ информировали, что депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Федора Христенко разоблачили в работе на Россию. По данным следствия, Христенко оказывал значительное влияние на НАБУ.

Трех работников НАБУ подозревают в совершении резонансных ДТП с пострадавшими. Еще один оказался агентом РФ.

22 июля парламент 263 голосами принял законопроект 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генеральному прокурору. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал закон.

В ряде городов Украины прошли мирные акции протеста против принятого законопроекта. Участники митингов выразили опасения, что из-за нового закона НАБУ и САП потеряют независимость.

В совместном заявлении НАБУ и САП заявили, что лишены гарантий, которые ранее давали им возможность эффективно противодействовать коррупции в высших эшелонах власти.

Руслан Кравченко в свою очередь 23 июля заявил, что проверит подследственность дел, которые расследует НАБУ.

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