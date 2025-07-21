Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали 'крота' ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

Служба безопасности и Офис генерального прокурора Украины в Киеве задержали "крота" ФСБ РФ в рядах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Им оказался работник элитного закрытого подразделения "Д-2", которого курировал предатель Дмитрий Иванцов – соратник президента-беглеца Виктора Януковича.

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Об этом в понедельник, 21 июля, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, правоохранители разоблачили агентурное проникновение ФСБ в НАБУ.

Агента курировал соратник Януковича

По результатам комплексных мероприятий в столице задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для спецслужбы страны-агрессора.

По данным следствия, подрывную деятельность агента РФ координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в РФ, а сам остался в оккупированном Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.

СБУ задокументировала не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.

"Крот", в частности, собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

Чтобы получить персональную информацию о потенциальных "целях", агент использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

За каждое выполненное задание он получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карточку.

Сотрудники СБУ ранее уже сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении фигуранта.

Однако руководство бюро не приняло никаких мер реагирования, а "крот" продолжил работу и пытался уничтожить доказательства преступлений.

После основательного документирования преступлений агента РФ он был задержан.

У него изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором.

Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Агенту России грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Что предшествовало

21 июля источники OBOZ.UA в СБУ информировали, что в понедельник правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации влияния России на НАБУ.

По ее результатам задержан один из начальников детективов – Руслан Магамедрасулов, чей отец ведет бизнес с россиянами, а мать получает пенсию в "ДНР" и является участницей Z-пабликов.

Чиновникам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из депутатов от ОПЗЖ разоблачили на работе на Россию и были ли они наказаны. В частности, 21 июля стало известно, что нардеп Федор Христенко оказался топ-агентом ФСБ, который имеет тесные связи с руководством НАБУ.

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