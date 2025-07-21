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Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

Анна Паскевич
Расследование
3 минуты
3,5 т.
Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали 'крота' ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

Служба безопасности и Офис генерального прокурора Украины в Киеве задержали "крота" ФСБ РФ в рядах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Им оказался работник элитного закрытого подразделения "Д-2", которого курировал предатель Дмитрий Иванцов – соратник президента-беглеца Виктора Януковича.

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Об этом в понедельник, 21 июля, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, правоохранители разоблачили агентурное проникновение ФСБ в НАБУ.

Агента курировал соратник Януковича

По результатам комплексных мероприятий в столице задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для спецслужбы страны-агрессора.

По данным следствия, подрывную деятельность агента РФ координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в РФ, а сам остался в оккупированном Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.

Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

СБУ задокументировала не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.

"Крот", в частности, собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

Чтобы получить персональную информацию о потенциальных "целях", агент использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

За каждое выполненное задание он получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карточку.

Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

Сотрудники СБУ ранее уже сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении фигуранта.

Однако руководство бюро не приняло никаких мер реагирования, а "крот" продолжил работу и пытался уничтожить доказательства преступлений.

Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

После основательного документирования преступлений агента РФ он был задержан.

У него изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором.

Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в Украине задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ. Фото и видео

Агенту России грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Что предшествовало

21 июля источники OBOZ.UA в СБУ информировали, что в понедельник правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации влияния России на НАБУ.

По ее результатам задержан один из начальников детективов – Руслан Магамедрасулов, чей отец ведет бизнес с россиянами, а мать получает пенсию в "ДНР" и является участницей Z-пабликов.

Чиновникам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из депутатов от ОПЗЖ разоблачили на работе на Россию и были ли они наказаны. В частности, 21 июля стало известно, что нардеп Федор Христенко оказался топ-агентом ФСБ, который имеет тесные связи с руководством НАБУ.

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