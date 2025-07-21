Имел значительное влияние на деятельность НАБУ: действующего нардепа Украины разоблачили на работе на Россию. Видео

Служба безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался топ-агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Сейчас парламентарию, который накануне полномасштабной войны сбежал в РФ, заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом проинформировали в СБУ.

Детали дела Христенко

Как установило расследование, Федор Христенко был завербован ФСБ еще во времена беглого президента Виктора Януковича. Сейчас он находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и "смотрящим" от российской спецслужбы за "ДНР".

Кроме того, нардеп был связным коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), который погиб от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.

По имеющейся информации, Христенко активно выполнял задачи российской спецслужбы во время Революции Достоинства: для организации "Антимайдана" задействовал подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки "титушек".

Сейчас же фигурант находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них – один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала 21 июля по подозрению в ведении бизнеса с РФ и контактах с оккупантами. Его Христенко знал еще со времен совместной учебы в Донецком университете.

Также он имеет тесный контакт с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым. Зафиксировано, как в 2022 году жена этого детектива выезжала за границу на автомобиле, который принадлежал жене Христенко.

"Скомаров участвовал в конкурсе на главу еще одного правоохранительного органа Украины – Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае выигрыша конкурса, украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров, как новый руководитель БЭБ, будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из своих подчиненных", – сообщает СБУ.

Также задокументировано, что детективы НАБУ помогли в бегстве еще одному украинскому бизнесмену, партнеру Игоря Коломойского – Геннадию Боголюбову.

После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Бюро.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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