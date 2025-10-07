'Это безумие': Трамп признался, что прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке

Предложенная президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сделка по установлению мира на Ближнем Востоке уже "очень близка" к заключению. А вот завершить таким же образом российскую агрессию против Украины может "оказаться гораздо сложнее", считает американский лидер.

Об этом Трамп говорил во время встречи с премьером Канады Марком Карни. Президент США вновь назвал войну в Украине "безумием".

Что сказал Трамп

В целом американский президент был довольно лаконичен в ответе на вопрос журналистов относительно Украины. Он вновь сослался на свои "хорошие отношения" с российским диктатором, который его якобы разочаровал.

По словам Трампа, на прошлой неделе на войне в Украине "было убито 7812 человек".

"Это просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев и что можно будет добиться сделки, потому что у меня хорошие отношения с Путиным. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать. Но оказалось, что это, возможно, даже сложнее, чем Ближний Восток", – отметил американский лидер.

Он также сказал, что "буквально каждая страна мира" поддержала его план по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, и после того, как там "были убиты десятки миллионов людей", есть шанс на завершение войны.

Что предшествовало

Напомним, что в конце прошлой недели Трамп дал "последнее предупреждение" террористической организации ХАМАС. Он установил точный дедлайн, до окончания которого ХАМАС должен согласиться на его мирный план в отношении сектора Газа и войны с Израилем.

Возможно, разочарование Трампа главарем Кремля возникло потому, что во время встречи с американским президентом последний предоставлял ложную информацию о войне в Украине. В частности, российский диктатор демонстрировал американцу карты со "странными схемами" оккупации всего востока Украины и дальше на запад и север, включая оккупацию Киевщины. И ничего из этого Путин достичь не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что он "в каком-то смысле" принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако сначала он хочет понять, как это вооружение будет использоваться.

