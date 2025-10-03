Мирное соглашение или 'ад': Трамп выдвинул последний ультиматум ХАМАСу

Президент США Дональд Трамп дал "последнее предупреждение" террористической организации ХАМАС. Он установил точный дедлайн, до окончания которого ХАМАС должен согласиться на его мирный план по сектору Газа.

Об этом Дональд Трампа объявил в своей соцсети Truth Social. Он пообещал боевикам настоящий "ад", если они не пойдут на сделку.

По словам президента США, ХАМАС должен согласиться на американский мирный план до 18:00 (по вашингтонскому времени) воскресенья, 5 октября. Если этого не произойдет, боевиков ждет смерть.

Трамп подчеркнул, что ХАМАС в течение многих лет "был безжалостной и насильственной угрозой" на Ближнем Востоке. Из-за действий боевиков 7 октября в Израиле погибли младенцы, женщины, дети, пожилые люди и не только.

В ответ на это нападение более 25 000 террористов уже были ликвидированы, напомнил президент США.

"Большинство из оставшихся окружены и военным образом пойманы в ловушку, ожидая лишь моего приказа "вперед", чтобы их жизни были быстро прекращены. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и вы будете обнаружены и убиты", – подчеркнул Трамп.

Вместе с тем глава Белого дома обратился к палестинцам и призвал их немедленно покинуть район активных боевых действий и отправиться в более безопасные части сектора Газа. Трамп пообещал оказать им помощь.

"К счастью для ХАМАС, им будет предоставлен последний шанс! Большие, могущественные и очень богатые государства Ближнего Востока и соседних регионов, вместе с США, при поддержке Израиля согласились на мир... Освободите заложников, всех, включая тела погибших, сейчас! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до воскресенья до 18:00 по времени Вашингтона", – заявил президент США.

Трамп пригрозил – если соглашение не будет достигнуто, на ХАМАС "свалится ад, невиданный ранее".

Мирный план Трампа по сектору Газы

Напомним, президент США Дональд Трамп во время визита в Вашингтон премьера Израиля Биньямина Нетаньяху 29 сентября представил мирный план по окончанию боевых действий в секторе Газа.

План состоит из 20 пунктов, и в частности предусматривает полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

Этот план согласовал Биньямина Нетаньяху, его также обсудили с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Теперь для окончательного соглашения необходимо согласие ХАМАС.

Однако пока что боевики ХАМАС так и не дали согласия на инициативу Трампа, хоть он 30 сентября и заявлял, что дает на ответ 3-4 дня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что достиг потенциального соглашения об установлении мира в секторе Газа. Он назвал 29 сентября "одним из величайших дней в истории цивилизации".

