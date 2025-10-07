Трамп заявил, что практически одобрил решение об отправке ракет Tomahawk Украине, но есть нюанс

В понедельник, 6 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он уже "в каком-то смысле" принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако сперва он хочет понять, как это вооружение будет использоваться.

Об этом Трамп сказал, делая заявления для СМИ в Белом доме. Он подчеркнул, что не хочет эскалации.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов, прямо не сказал, что именно он решил. Политик добавил, что хотел бы знать, для чего именно будут применяться Tomahawk.

"Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают – куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос", – сказал Трамп.

"Я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что… Я не стремлюсь к эскалации", – добавил он.

