Путин пытался убедить Трампа, что армия РФ скоро захватит весь восток Украины, – Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом предоставил ему ложную информацию о войне в Украине. В частности, главарь Кремля демонстрировал американцу карты со "странными схемами" оккупации всего востока Украины и дальше на запад и север, включая оккупацию Киевщины.

Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании. Президент подчеркнул: украинские защитники настоящие герои, потому что защищают страну и этим одновременно "ломают нарративы" Кремля.

Что говорил Путин

По его словам, российский диктатор во время общения с Трампом заявил, что армия РФ якобы оккупирует территорию Украины.

"Путин предоставлял Трампу ложную информацию, что они оккупируют нашу территорию, оккупируют нас, что они через месяц якобы будут в Покровске, а через два месяца они захватят чуть ли не весь восток Украины, и дальше пойдут на Харьков, Днепр, а потом в Киев. Анонсировал какие-то карты, какие-то странные схемы", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость разрушать такие нарративы.

"И именно это делают наши военные на поле боя, и именно это делает наша дипломатическая команда", – добавил украинский лидер.

Что на самом деле происходит на восточном направлении

Заметим, что на Покровском направлении армия РФ не достигла никакого успеха в районе населенного пункта Зверево. Силы обороны Украины там контролируют ситуацию, уничтожают оккупантов и берут их в плен.

Вообще информация о продвижении российских захватчиков в районе населенного пункта Зверево на юго-западе от Покровска не соответствует действительности. Так утверждают в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр".

Так, оккупанты продолжают пытаться проникнуть к самому Покровску по линии Звирово – Чунишино. В то же время, несмотря на численное преимущество и регулярное подтягивание резервов, враг не может продвинуться дальше.

Более того, там в районе Шахматного сохраняются "котлы", в которые попали захватчики.

Как сообщал OBOZ.UA, главаря Кремля уже неоднократно уличали во лжи западным собеседникам. В частности, по словам спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, Путин "делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили".

