"Определили приоритеты": Зеленский одобрил проведение СБУ новых спецопераций в августе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал со Службой безопасности Украины новые специальные операции на август. Также глава государства подвел итоги работы СБУ и украинских Сил обороны за июль и обозначил приоритетные задачи на ближайший месяц.

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Об этом Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале после доклада первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. Президент отметил, что заслушал отчет о результатах работы спецслужбы за июль и совместно с руководством СБУ определил приоритеты на август.

"Согласовал с Службой безопасности Украины новые операции. Сегодня Александр Поклад доложил о проделанной работе за июль. Определили приоритеты на август", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, СБУ продемонстрировала высокие результаты в выполнении боевых задач. Зеленский отдельно отметил подразделение "Альфа", которое, по данным Министерства обороны, стало лидером по количеству поражений российских войск в июле.

"Благодарен СБУ за сильные позиции. Именно "Альфа" Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству поражений. Больше всех удалось. Просто молодцы!" – сказал глава государства.

Он также сообщил, что получил отчёт Министерства обороны о результатах боевой работы украинских подразделений за прошлый месяц.

Потери противника

Зеленский заявил, что в июле все подразделения Сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников уничтожили 30 тысяч 272 российских военных. По его словам, в эту цифру входят уничтоженные и тяжелораненые оккупанты, а статистика основана только на случаях с четким видеоподтверждением.

"И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение. То есть тенденция на фронте неизменна. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных", – подчеркнул президент.

Глава государства также заявил, что украинские военные получат еще больше беспилотников для выполнения боевых задач.

Приоритет обороны

Отдельно Зеленский акцентировал внимание на необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Он поблагодарил международных партнеров за помощь с ракетами для систем ПВО и подчеркнул, что это направление остается главным приоритетом.

"У нашей армии и всех подразделений Сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. Я благодарю всех, кто защищает Украину и наших людей, и всех, кто помогает нам с ракетами для ПВО! Это первый приоритет – ПВО. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и знали, что каждый пакет для нашей противовоздушной обороны реально защищает жизнь, жизни людей", – подчеркнул президент.

Переговоры и ЕС

В официальном Telegram-канале Офиса Президента Украины также были обнародованы другие ключевые тезисы из вечернего обращения Зеленского.

Президент сообщил о совещании, посвящённом переговорному процессу и координации действий Украины с Соединёнными Штатами. По его словам, продолжается ежедневное взаимодействие с американской стороной, а также работа с другими международными партнёрами, в частности со странами Персидского залива. Украина, как отметил глава государства, готова к различным форматам переговоров.

Отдельно Зеленский рассказал о подготовке к дальнейшим переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Он сообщил, что правительство работает над программой ускоренной евроинтеграции по принципу "фаст-трека", детали которой планируют представить уже в августе. Президент также подчеркнул, что рассматривает будущее членство Украины в ЕС как важный элемент укрепления безопасности всей Европы.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал продление 40-дневной спецоперации Украины в Крыму. По его словам, определяющим является не продолжительность операции, а достигнутый результат.

Ранее пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Силы обороны Украины работают над реализацией задач, направленных на изоляцию временно оккупированного Крыма. Одна из ключевых целей – заставить оккупантов пойти на "жест доброй воли".

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