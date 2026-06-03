Союз украинцев Польши не поддерживает решение забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА

Союз украинцев в Польше не поддерживает идею польского президента Кароля Навроцкого лишить своего коллегу, украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В случае принятия такого решения оно бы было "мерой, непропорциональной тому, что сделал президент Украины", заявил президент Союза Мирослав Скорка.

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Более того, такая мера может спровоцировать разрыв отношений между Киевом и Варшавой. А это недопустимо "во время, когда Украина является важнейшим элементом безопасности для Польши", цитирует слова Мирослава Скорки польский радиовещатель.

Ошибки президентов

Напомним: идея лишить Зеленского главной польской награды возникла у Навроцкого после решения первого назвать в Украине одну из воинских частей "Героями УПА".

Но Мирослав Скорка считает, что в данном случае оба президента допускают ошибки. Причем действия украинского лидера "вполне понятны".

"Для украинцев, которые воюют сейчас, ключевым вопросом является борьба против России, а солдаты УПА, которые воевали в годы после Волынской резни, совершали акты диверсии, взрывали советские мосты и убивали советских генералов – эти люди являются образцами для украинского спецназа. Это те герои, с которых они хотят брать пример", – считает президент Союза украинцев в Польше.

По его мнению, Зеленский, "вероятно, не осознавал, что это решение будет так плохо воспринято в Польше". Об этом свидетельствуют также заверения МИД Украины – в действиях украинского лидера "отсутствуют антипольские намерения".

Навроцкий же допускает ошибку в оценке действий Зеленского из-за того, что стороны "не обсуждали нашу общую историю по крайней мере последние двадцать лет, и не усвоили этих чувствительных моментов".

Так или иначе, если идея президента Польши превратится в безоговорочное решение, оно может спровоцировать "разрыв отношений на уровне важнейших представителей государства", считает Мирослав Скорка. Это особенно неуместно сейчас, потому что "именно Украина сейчас является сверхважным элементом безопасности Польши", отметил он.

"Я ожидаю, что как польские, так и украинские политики подойдут к этому вопросу очень рационально. У нас сейчас есть более важные дела, чем исторические споры", – добавил Мирослав Скорка.

Что предшествовало

Еще в апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда лично вручил Владимиру Зеленскому высшую награду своего государства. Орден Золотого Орла был присвоен украинскому лидеру за деятельность по обеспечению безопасности, стойкости в защите прав человека.

Однако 26 мая украинский лидер издал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

После этого Кароль Навроцкий заявил, что хочет лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за вышеупомянутого решения главы украинского государства. Пока это только идея, однако польский лидер уже направил соответствующее обращение в Капитулу Ордена Белого Орла.

Заседание последней запланировано на 8 июня, и Навроцкий "предложил, чтобы одним из вопросов повестки дня было лишение президента Зеленского ордена.

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