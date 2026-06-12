"Еще немного подождем": пресс-секретарь президента Польши о возможности лишения Зеленского награды из-за скандала с УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий пока еще не принял решение о возможном лишении лидера Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды – Ордена Белого Орла. В Варшаве заявили, что еще ожидают возможного изменения позиции украинских властей относительно присвоения одной из воинских частей имени Героев УПА.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в эфире Telewizja Republika, сообщает официальный сайт президента Польши. По его словам, польская сторона считает решение Киева неприемлемым и рассматривает возможность жесткой реакции, однако окончательное решение остается за главой государства.

В Польше недовольны решением Украины

Лескевич подчеркнул, что Польша не может согласиться с решением украинских властей о присвоении одной из воинских частей почетного наименования, связанного с УПА.

Он сообщил, что Капитула Ордена Белого Орла уже представила свое заключение по запросу президента Польши, однако окончательное решение еще не принято.

"Еще немного подождем, изменит ли президент Зеленский свое решение. Мы не можем принять такую ситуацию. Это имеет символическое значение", – заявил пресс-секретарь президента Польши.

Решение отложено как минимум до визита Навроцкого в США

По словам Лескевича, Кароль Навроцкий не будет принимать окончательного решения до своего предстоящего визита в Соединенные Штаты по приглашению президента Дональда Трампа.

В то же время он сообщил, что прямых переговоров между президентами Польши и Украины по этому поводу пока не было.

Пресс-секретарь польского лидера также подчеркнул, что ситуация имеет не только политическое, но и образовательное значение.

Варшава хочет вынести дискуссию об УПА на международный уровень

Лескевич заявил, что Польша стремится донести свою позицию относительно деятельности УПА не только внутри страны, но и до международного сообщества.

"Мы все время говорим об УПА, говорим об этом не только в Польше. Мы переносим эту дискуссию также на международный уровень, который должен понять, почему это решение президента Украины так негативно влияет на польско-украинские отношения", – сказал он.

По словам пресс-секретаря, последствия этого решения выходят за пределы символической плоскости и влияют на политические и общественные отношения между двумя странами.

В Польше ожидают изменения решения Киева

Представитель польского президента подчеркнул, что Варшава рассчитывает на пересмотр решения украинской стороной.

"Дипломатия руководствуется принципом взаимности, поэтому это решение должно встретить жесткую реакцию президента Кароля Навроцкого", – отметил Лескевич.

Он добавил, что в настоящее время польские власти продолжают дипломатические консультации по этому вопросу.

Навроцкий готовится к визиту в США

Во время интервью пресс-секретарь президента Польши также подтвердил предстоящую поездку Кароля Навроцкого в Соединенные Штаты.

По его словам, приглашение было согласовано еще в начале года во время встречи польского и американского президентов в Давосе.

Лескевич отметил, что визит станет поводом для проведения ряда международных встреч, а также участия в мероприятиях по случаю 250-летия подписания Декларации независимости США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не будут переименовывать подразделение, получившее почетное наименование "имени Героев УПА", несмотря на недовольство со стороны Польши. В Офисе президента опровергли информацию польских СМИ о том, что якобы Украина рассматривает компромиссный вариант названия подразделения.

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