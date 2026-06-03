Спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной: что известно о скандале

В Польше усиливаются антиукраинские настроения, преимущественно – из-за дискуссий о сложных страницах в истории взаимоотношений между двумя государствами, катализатором для нового обострения стало недавнее присвоение президентом Владимиром Зеленским почетного наименования "Героев УПА" одному из подразделений Сил специальных операций. Однако для Польши крайне важно не обострять споры с Украиной.

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Такое мнение высказал спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, которого цитирует польское издание Do Rzeczy/ Он заявил, что сохранение свободной Украины и ее членство в Европейском Союзе является "жизненным интересом" для его страны.

Что сказал спикер польского Сейма

Чажастый во время встречи с жителями польского города Сосновец высказался об усилении антиукраинских настроений в Польше после присвоения Зеленским подразделению ССО имени Героев УПА.

Спикер Сейма Польши отметил, что лично он не понимает, какой логикой при этом руководствовался президент Украины. Однако, убежден Чажастый,"в интересах Польши поддерживать хорошие отношения с Украиной, а не обострять споры относительно исторической политики".

"Потому что нет свободной Польши без свободной Украины. Этот тезис может некоторым не понравиться, но он правдивый. Потому что если Украину оккупируют, следующей страной, на которую нападут, будет или Молдова, или страны Балтии, или Польша. Последняя меня больше всего интересует. Поэтому жизненно важным интересом Польши является независимость Украины. Жизненно важным интересом Польши является также вступление Украины в Европейский Союз", – подчеркнул политик.

Он добавил, что Польша должна отреагировать на решение Зеленского, но не делать это эмоционально. Комментируя намерения президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского коллегу врученного ему ранее ордена Белого Орла, Чажастый отметил, что не рекомендует принимать "необдуманные решения".

Что предшествовало

26 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Героев УПА". Такое название получил.

В указе указано, что решение принято "с целью восстановления исторических традиций национального войска и в знак признания образцового выполнения возложенных задач по защите территориальной целостности и независимости Украины".

Указ Зеленского вызвал настоящую истерику в Варшаве, где воинов УПА обвиняют в якобы причастности к убийствам поляков во время "Волынской трагедии". "Вклад" поляков в эту трагическую страницу истории, когда происходили массовые убийства по этническому признаку с обеих сторон, в Польше не признают.

29 мая стало известно, что президент Польши Навроцкий хочет забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Этот орден президент Украины получил в 2023 году из рук предшественника Навроцкого, Анджея Дуды. Тот, в свою очередь, заявил, что Зеленский получал высшую польскую государственную награду "в другое время и при других условиях", которые с тех пор "изменились", поэтому решение – за Навроцким.

Известно, что отделение Ордена Белого Орла соберется 8 июня, одним из вопросов повестки дня, по предложению президента Польши, станет лишение президента Зеленского высокой награды.

На фоне истерической реакции польских властей в Люблине со здания ратуши сняли флаг Украины, а польские ультраправые призвали блокировать вступление Украины в ЕС.

На обвинения Варшавы отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там подчеркнули: "от споров выигрывает только Москва".

Как сообщал OBOZ.UA, Союз украинцев Польши заявил, что не поддерживает решение забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА.

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