'Условия изменились': Дуда прокомментировал ситуацию вокруг ордена, который он вручил Зеленскому

Бывший президент Польши Анджей Дуда, который в 2023 году и вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду – орден Белого Орла, высказался по поводу ситуации, которая развернулась вокруг него. По словам политика, нынешние обстоятельства существенно отличаются от тех, что были еще год назад.

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Дуда ответил на вопрос журналистов, отметив, что Зеленский получил орден Белого Орла в другое время и при других обстоятельствах. Об этом пишет RMF24.

"Владимир Зеленский получил орден Белого Орла в другое время и при других обстоятельствах. Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно", – заявил экс-президент.

Он отметил, что решение о возможном лишении Зеленского ордена принадлежит нынешнему президенту Каролю Навроцкому, который должен учесть все обстоятельства и факты, в том числе и те, что "менее известны широкой общественности".

В 2023 году в знак признания позиции Владимира Зеленского в отношении российской агрессии и его преданности защите независимости Украины тогдашний президент Анджей Дуда решил наградить украинского лидера этим престижным орденом. Тогда польско-украинские отношения были очень тесными, а Польша активно поддерживала Украину на международной арене. Однако сейчас ситуация изменилась.

Что предшествовало

Президент Польши Кароль Навроцкий хочет лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого Орла. Причиной такого решения стало недавнее решение главы государства присвоить одному из украинских подразделений почетное наименование "имени Героев УПА"

Соответствующее обращение уже направлено в Капитулу ордена Белого Орла, заседание которой запланировано на 8 июня. По мнению Навроцкого, действия Зеленского опровергают утверждение о возможности вступления Украины в Европейский Союз без выполнения четких требований и критериев.

"Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном смысле, в вопросе глорификации бандитов, убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи", – сказал польский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, польские ультраправые политики призвали власти страны блокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование "имени Героев УПА". Также они требуют более жесткой политики Варшавы в отношении Киева.

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