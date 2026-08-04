Вечером 1 августа у входа в элитный итальянский ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы взорвалось самодельное взрывное устройство. Ресторан расположен в высотном здании примерно в нескольких километрах от Кремля и в тот вечер был закрыт для проведения частного мероприятия.

Видео дня

По предварительной официальной информации российского Национального антитеррористического комитета, неизвестная женщина пыталась пройти в ресторан с пакетом, однако её остановил охранник. После этого устройство взорвалось у входа. На месте погибли сама женщина, охранник и один из посетителей, по меньшей мере 21 человек получил ранения. Позже российские СМИ сообщили о смерти ещё двух пострадавших. Поэтому в различных источниках сейчас фигурируют от трёх до пяти погибших и от 19 до 21 раненого. Окончательный официальный список жертв российские власти до сих пор не обнародовали.

Главная интрига заключается в том, кого именно пытались убить.

Российские военные Telegram-каналы, независимое издание "Верстка" и ряд западных СМИ сообщили, что в ресторане могло проходить закрытое мероприятие по случаю 55-летия генерал-полковника Александра Чайки – нынешнего главнокомандующего Воздушно-космическими силами рф. На фотографиях, которые якобы были сделаны во время подготовки к празднованию, видна сцена с надписью "Александр – 55". Чайке 27 июля действительно исполнилось 55 лет.

Эти обстоятельства делают версию о том, что он мог быть возможной мишенью, логичной, но пока не доказанной. Российские следователи официально не подтвердили ни присутствия Чайки в ресторане, ни того, что именно он был объектом покушения. Публичных доказательств, которые однозначно связывали бы взрыв с его юбилеем, пока нет.

Отдельно распространяется информация о том, что во время взрыва могла серьезно пострадать дочь генерала.

В списках раненых, опубликованных каналами, связанными с российскими силовиками, указана 25-летняя "Мария П." с открытой черепно-мозговой травмой. Журналисты "Верстки", используя открытые и утечки из российских баз данных, пришли к выводу, что это может быть дочь Чайки, которая после замужества могла носить фамилию Передрий. Также сообщается, что её муж мог погибнуть.

Но это остается журналистской OSINT-идентификацией. Официального подтверждения личности пострадавшей или гибели её мужа нет. Поэтому утверждение "дочь Чайки ранена" пока должно звучать исключительно со словами "вероятно", "могла пострадать" или "по данным российских СМИ".

Теперь о самом Александре Чайке.

В мае 2026 года он был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, сменив Виктора Афзалова. В июне это назначение официально подтвердило российское Минобороны. До этого Чайко занимал должность заместителя начальника российского Генерального штаба, командовал российской группировкой в Сирии и войсками Восточного военного округа.

В начале полномасштабного вторжения именно Чайко был одним из высших российских командующих, руководивших группировками на киевском направлении. В марте 2022 года его штаб располагался в захваченном детском саду в Здвижевке Бучанского района, откуда он руководил действиями российских войск.

В сентябре 2022 года украинские правоохранительные органы передали в суд обвинительный акт в отношении Чайко. Ему инкриминируются посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны – часть третья статьи 110 и часть вторая статьи 437 Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство по-прежнему находится на рассмотрении украинского суда.

Здесь необходима важная юридическая точность.

Фраза "Чайку судят в Украине за военные преступления в Буче" политически понятна, но юридически не совсем корректна. В данном украинском деле его обвиняют прежде всего в преступлении агрессии и посягательстве на территориальную целостность Украины, а не непосредственно по статье 438 Уголовного кодекса – "нарушение законов и обычаев войны".

В то же время его связь с событиями в Буче – не просто предположение украинских СМИ. В марте 2026 года Совет Европейского Союза включил Чайку в санкционный список лиц, ответственных за массовые убийства в Буче. В решении ЕС он назван высшим российским военным командующим на территории Украины в начале вторжения и главным командующим российских сил в момент их входа в Бучу. Евросоюз квалифицирует действия включённых в список командиров как военные преступления и преступления против человечности.

Таким образом, точная формулировка должна быть следующей: Чайко находится под судом Украины за организацию агрессивной войны, а Европейский Союз официально связывает его командную ответственность с массовыми преступлениями российских войск в Буче и прилегающих населенных пунктах.Что же на самом деле означает взрыв в центре Москвы?

Если Чайко действительно находился в ресторане и был конкретной целью, то этот инцидент свидетельствует о серьезной уязвимости российской системы охраны военно-политической верхушки. Речь идет не о фронтовой зоне или приграничном регионе, а о закрытом мероприятии в престижном заведении в центре столицы.

Для подготовки целенаправленного покушения организаторы должны были заранее знать место и время частного мероприятия, личность юбиляра, характер охраны и порядок допуска гостей и подарков. Это могло бы указывать на утечку информации из окружения организаторов, ресторана, охраны или соответствующих государственных структур.

Но здесь нельзя подменять анализ предположениями. Мы пока не знаем, был ли Чайко в помещении, действительно ли устройство предназначалось именно для него, не было ли других потенциальных целей среди участников закрытого мероприятия. Поэтому говорить о доказанном "проникновении агентов в ближайшее окружение генерала" преждевременно. Более того, охранник не пропустил женщину внутрь. Следовательно, система физического контроля на входе, по крайней мере, частично сработала. Взрыв произошел снаружи, а не непосредственно в зале ресторана. Это важное обстоятельство, которое не позволяет представлять событие как полный провал всех уровней охраны.

Даже возможная ликвидация главнокомандующего ВВС не остановила бы работу российской авиации или системы ракетных ударов. Крупные военные структуры имеют штабы, заместителей, планы преемственности и процедуры замены командующих. Оперативный эффект от гибели одного генерала, как правило, ограничен.

Гораздо важнее был бы психологический эффект. российской военной и политической элите в очередной раз демонстрируют, что война не остается где-то далеко в Украине. Она приходит в Москву, к служебным автомобилям, жилым домам, закрытым ресторанам и частным торжествам.

Именно это психологическое давление и является главным стратегическим следствием подобных событий. Высокопоставленные чиновники вынуждены менять маршруты, ограничивать круг контактов, усиливать охрану, отказываться от публичных мероприятий и с подозрением относиться к собственному окружению. Система постепенно тратит всё больше ресурсов не только на внешнюю войну, но и на внутреннюю безопасность.

Однако не менее важным является информационное измерение.

Российская дипломатия уже обвинила Украину, не обнародовав никаких доказательств. На момент подготовки этого материала никто не взял на себя ответственность, а украинская сторона официально не комментировала событие.

Для Кремля версия об "украинском терроризме" является политически выгодной. Она позволяет оправдывать новые репрессии, расширение полномочий спецслужб, усиление контроля над населением и очередные удары по Украине. Она также переводит внимание с вопроса о том, как взрывное устройство оказалось возле закрытого мероприятия российской военной элиты, на привычный тезис о "внешнем враге".

Но политическая выгода Кремля не доказывает, что взрыв был российской провокацией. Точно так же предыдущие операции против российских генералов не доказывают автоматической причастности украинских спецслужб к каждому новому взрыву.

В этой истории уже присутствуют несколько типичных когнитивных искажений.

Украинская аудитория может попасть в ловушку желательного мышления: поскольку вероятной мишенью был российский генерал, хочется сразу признать событие успешной украинской операцией.

Российская аудитория попадает в зеркальную ловушку подтверждения: любой взрыв автоматически объясняется "украинским следом", даже если следствие ещё не установило исполнителей и заказчиков.

Отдельно действует эффект аналогии. Из-за предыдущих взрывов, устроенных против российских военных и пропагандистов, новое событие сразу включают в ту же цепочку. Но сходство способа действия не является доказательством наличия общего организатора.Наконец, срабатывает эффект информационного каскада: анонимный Telegram-канал публикует версию, другие каналы её повторяют, затем на них ссылаются СМИ, и предположение постепенно начинает восприниматься как установленный факт.

Поэтому на сегодняшний день корректный вывод может быть только таким.

Взрыв в Balzi Rossi является подтвержденной атакой с применением самодельного взрывного устройства. Александр Чайко мог быть ее целью, однако официально это не установлено. Его дочь могла оказаться среди раненых, но ее личность также официально не подтверждена. Причастность Украины не доказана, а заявления россии пока носят характер политических обвинений, а не результатов завершённого расследования.

В то же время сама возможность покушения на одного из высших российских военачальников в центре Москвы показывает стратегическую проблему Кремля: россия начала войну, рассчитывая оставить ее за пределами собственных столиц и домов своей элиты. Этот расчет окончательно разрушен.

Война имеет свойство возвращаться к тем, кто ее планирует, развязывает и ведет. Но для профессиональной оценки важно не путать справедливое моральное отношение к агрессору с доказательствами, а обоснованную версию – с установленным фактом.