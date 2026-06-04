'Опомнитесь!' Известные польские деятели призвали политиков не обострять отношения с Украиной из-за Героев УПА

Группа польских общественных деятелей – речь идет о журналистах, художниках и бывших деятелях демократической оппозиции, – обнародовали обращение относительно польско-украинских отношений на фоне дискуссии вокруг присвоения одному из украинских военных подразделений почетного названия "Героев УПА". Обращение адресовано прежде всего польским политикам, их призвали "не обострять спор с Украиной".

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В частности политиков из всех лагерей призвали к "сдержанности, исторической памяти и ответственности". Обращение польских общественных деятелей обнародовал национальный радиовещатель страны.

Призываем опомниться

"Политиков всех политических лагерей призываем опомниться! Стоит помнить, где порядочность, где государственный интерес, а где мудрость и будущее, не омраченное призраками сфальсифицированной истории", – отметили польские общественные деятели.

Они напомнили, что украинские военные "ежедневно воюют и гибнут на фронте" в борьбе против российской агрессии, и результат этой войны "будет определять будущее не только Украины, но и всей Европы".

И любые споры вокруг названия военного подразделения не меняют этого факта, заверила польская интеллигенция.

"Мы со стыдом смотрим на полные псевдопатриотических фраз уста поклонников польских фашистских националистов, которые прославляют преступления "проклятых солдат". На марше откровенных фашистов худшего рода, происходящих в Польше без помех и без слов осуждения со стороны тех же польских лидеров, которые сегодня не жалеют осуждения украинцев, погибающих на фронте жестокой войны", – отметили польские общественные деятели.

Действительно, поляки и украинцы имеют сложную историю взаимных обид, многие из которых остаются болезненными и не до конца осмысленными, говорится в обращении. В то же время авторы предостерегают политиков от использования исторических тем "для разжигания вражды" между соседними народами.

Каждый народ склонен героизировать собственную историю и замалчивать неудобные страницы прошлого, отмечают польские художники. Однако сегодня главным вызовом для обоих государств остается российская агрессия. Поэтому польские политики должны руководствоваться "государственными интересами, ответственностью и стратегическим мышлением, а не эмоциями или историческими спорами".

Среди подписантов обращения фигурируют один из лидеров движения "Солидарность" Збигнев Буяк, бывший председатель Унии Свободы Владислав Фрасинюк, основатель движения "Граждане республики Польша" Павел Каспшак, журналист и писатель, лауреат премии Nike Цезарий Лазаревич, бывший политзаключенный, журналист Петр Немчик, известный актер и режиссер Анджей Северин, музыкант Кшиштоф Скиба и др.

Что предшествовало

Еще в апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда лично вручил Владимиру Зеленскому высшую награду своего государства. Орден Золотого Орла был присвоен украинскому лидеру за деятельность по обеспечению безопасности, устойчивости в защите прав человека.

Однако 26 мая украинский лидер издал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

После этого нынешний польский президент Кароль Навроцкий заявил, что хочет лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за вышеупомянутого решения главы украинского государства. Пока это лишь идея, однако польский лидер уже направил соответствующее обращение в Капитулу Ордена Белого Орла.

Заседание последней запланировано на 8 июня, и Навроцкий "предложил, чтобы одним из вопросов повестки дня было лишение президента Зеленского ордена.

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