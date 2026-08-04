Не встречался с 2014 года: в Карпатах обнаружили редкий гриб фиолетового цвета. Фото

В Национальном природном парке "Гуцульщина" в Ивано-Франковской области ученые обнаружили редкий гриб "Свиное ухо" (Gomphus clavatus), занесенный в Красную книгу Украины. Это первая такая находка на территории парка с 2014 года, когда вид впервые был зафиксирован на полонине Крами.

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О находке сообщил Национальный природный парк "Гуцульщина" на своей странице в Facebook. В парке отметили, что"более десяти лет новых находок не было, поэтому нынешняя находка стала настоящей радостью для ученых".

В этом году гриб был обнаружен в хвойном лесу выше урочища "Стульцы" на территории Косовского природоохранного научно-исследовательского отделения. В парке подчеркнули, что для Украинских Карпат Gomphus clavatus является чрезвычайно редким видом, поэтому каждый новый локалит имеет особую природоохранную и научную ценность.

Также в НПП "Гуцульщина" отметили, что такие находки подтверждают высокую природную ценность местных лесов. Они остаются местом обитания уникальных представителей флоры и фауны и способствуют сохранению природного богатства Карпат.

Новое место произрастания

Впервые гриб "Свиное ухо" на территории парка обнаружили в 2014 году на полонине Крамы в Космацком лесничестве. С тех пор новых подтвержденных находок не регистрировалось более десяти лет.

В парке подчеркнули, что нынешнее открытие стало результатом длительной работы по сохранению природных экосистем."Мы искренне радуемся каждой такой находке, ведь она является результатом многолетнего труда по сохранению природных экосистем. Пусть эти уникальные уголки природы и впредь остаются местом, где редкие виды находят безопасное убежище, а мы — вдохновение беречь их для будущих поколений", — говорится в сообщении парка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во время одной из экспедиций журналисты издания обнаружили в лесу недалеко от Яремчи сразу два экземпляра редкого гриба "баранья голова", занесенного в Красную книгу Украины. Грибы сфотографировали, сняли на видео и оставили на месте, не повредив их.

Также OBOZ.UA писал о необычной находке в лесах Киевской области. Любители тихой охоты наткнулись на телефору наземную (Thelephora terrestris), которую ещё называют вазовиком обыкновенным или земляным веером. Этот кудрявый гриб несъедобен, а фотографиями находки поделились сотрудники редакции.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в Карпатах можно встретить боровик красивоножкий (Caloboletus calopus), который из-за красных ножек и серовато-коричневой шляпки часто путают с сатанинским грибом. На самом деле это отдельный несъедобный вид, который растет не только в Карпатах, но и на Полесье и в левобережной лесостепи Украины.

Еще одним необычным грибом, о котором ранее писал OBOZ.UA, стали саркосцифы, известные также как "красные бокалы для эльфов". Эти ярко-пурпурные весенние грибы появляются в лесах Львовской области. Они играют важную роль в лесной экосистеме, обладают лечебными свойствами и используются в кулинарии.

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