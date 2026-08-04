В Украине ввели ветеринарный паспорт нового образца: нужно ли менять старый документ

В Украине начали оформлять ветеринарные паспорта нового образца для домашних животных. Документ соответствует современным требованиям законодательства, упрощает подтверждение ветеринарного статуса животного и в то же время не обязывает владельцев заменять уже действующие паспорта.

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О введении нового образца ветеринарного паспорта сообщила Госпродпотребслужба .

Обновление документа является частью модернизации системы ветеринарной медицины и гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами.

Новый ветеринарный паспорт содержит полную информацию о домашнем животном, в частности его идентификационные данные, сведения о владельце, вакцинации, результаты диагностических исследований, лечения и другие ветеринарно-профилактические меры. Документ будет оформляться на украинском и английском языках, что позволит использовать его как в Украине, так и за рубежом.

Паспорт оформляется по единому государственному образцу. Каждый документ будет иметь уникальный идентификационный номер, состоящий из кода Украины (UA), серии и порядкового номера. Бланки будут печатать только полиграфические предприятия в соответствии с требованиями службы, что должно обеспечить их защиту от подделки.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы, главный государственный ветеринарный инспектор Украины Владимир Кустуров подчеркнул, что обновленный документ поможет унифицировать учет домашних животных, улучшить ветеринарное сопровождение и упростить подтверждение ветеринарного статуса во время путешествий, участия в выставках, передачи права собственности или получения ветеринарных услуг.

При этом владельцам домашних животных не нужно заменять ветеринарные паспорта старого образца. Документы, выданные в соответствии с предыдущим законодательством, остаются в силе.

Оформить ветеринарный паспорт нового образца пока можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, уполномоченных выдавать такие документы. Для этого животное должно пройти клинический осмотр, быть идентифицировано в соответствии с требованиями законодательства и пройти необходимые ветеринарно-профилактические процедуры.

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