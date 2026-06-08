'Конфликт – в интересах Москвы': Туск призвал Зеленского и Навроцкого к откровенному разговору

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к лидерам Украины и Польши с призывом к прямому диалогу. Он подчеркнул, что эскалация напряжения между Киевом и Варшавой может сыграть в пользу России.

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Заявление прозвучало на фоне политического скандала, связанного с историческими вопросами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Польши Каролю Навроцкому с призывом провести прямой и честный разговор. По его словам, дипломатические попытки урегулирования ситуации не дали результатов.

Он подчеркнул, что важно не допустить, чтобы эмоции разрушили солидарность, которая сформировалась между странами на фоне российской угрозы.

Польский премьер подчеркнул, что конструктивное сотрудничество отвечает интересам как Украины, так и Польши. В то же время конфликты между государствами, по его словам, выгодны прежде всего Москве.

"Конфликт служит интересам Москвы. Это, безусловно, очевидно для всех нас", – отметил Туск.

Что предшествовало

26 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Героев УПА". Такое название получил.

В указе указано, что решение принято "с целью восстановления исторических традиций национального войска и в знак признания образцового выполнения возложенных задач по защите территориальной целостности и независимости Украины".

Указ Зеленского вызвал настоящую истерику в Варшаве, где воинов УПА обвиняют в якобы причастности к убийствам поляков во время "Волынской трагедии". "Вклад" поляков в эту трагическую страницу истории, когда происходили массовые убийства по этническому признаку с обеих сторон, в Польше не признают.

29 мая стало известно, что президент Польши Навроцкий хочет забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Этот орден президент Украины получил в 2023 году из рук предшественника Навроцкого, Анджея Дуды. Тот, в свою очередь, заявил, что Зеленский получал высшую польскую государственную награду "в другое время и при других условиях", которые с тех пор "изменились", поэтому решение – за Навроцким.

Известно, что отделение Ордена Белого Орла соберется 8 июня, одним из вопросов повестки дня, по предложению президента Польши, станет лишение президента Зеленского высокой награды.

На фоне истерической реакции польских властей в Люблине со здания ратуши сняли флаг Украины, а польские ультраправые призвали блокировать вступление Украины в ЕС.

На обвинения Варшавы отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили: "от споров выигрывает только Москва".

Как сообщал OBOZ.UA, Союз украинцев Польши заявил, что не поддерживает решение забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА.

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