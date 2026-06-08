Сикорский предостерег Навроцкого от лишения Зеленского польского ордена и вспомнил о Шредера

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента Польши Кароля Навроцкого взвешенно подойти к вопросу возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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Заявление он обнародовал 8 июня в социальной сети X. Глава польской дипломатии выразил надежду, что решение относительно государственной награды будет принято с учетом позиции капитулы ордена и президента.

Он также привел пример бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который до сих пор остается кавалером ордена Белого Орла.

Сравнение со Шредером

По словам Сикорского, было бы неприемлемо, если бы Зеленского лишили высшей польской награды, а Шредер продолжил оставаться ее кавалером.

"Надеюсь, что после решений капитулы и президента Кароля Навроцкого не будет так, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который берет от Путина деньги, будет и в дальнейшем кавалером ордена Орла Белого, а тот, кто борется с Путиным, будет его лишен", – подчеркнул Сикорский.

Министр фактически сравнил роль двух политиков в контексте отношений с Кремлем. Его заявление прозвучало на фоне дискуссии вокруг решения украинских властей относительно почетного наименования одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ.

Причина спора

26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

После этого, 29 мая, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла. Причиной он назвал решение о присвоении подразделению названия в честь героев УПА.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск призвал политических лидеров воздержаться от конфликтов и не обострять противоречия между двумя странами.

Напомним, Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998–2005 годах. После завершения политической карьеры он начал сотрудничать с российскими энергетическими компаниями.

После аннексии Крыма в 2014 году политик отпраздновал свое 70-летие вместе с Владимиром Путиным в России и сохранил связи с российским энергетическим сектором даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель министра науки Польши сравнил бойцов УПА с антисоветскими подпольщиками: как это восприняли поляки. Чиновник провел параллели между УПА и польским антикоммунистическим подпольем, что вызвало резкую реакцию части политиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, Союз украинцев Польши заявил, что не поддерживает решение забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА.

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