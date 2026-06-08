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Сикорский предостерег Навроцкого от лишения Зеленского польского ордена и вспомнил о Шредера

Андрей Колотовкин
Новости политики
2 минуты
1,6 т.
Сикорский предостерег Навроцкого от лишения Зеленского польского ордена и вспомнил о Шредера
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента Польши Кароля Навроцкого взвешенно подойти к вопросу возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Заявление он обнародовал 8 июня в социальной сети X. Глава польской дипломатии выразил надежду, что решение относительно государственной награды будет принято с учетом позиции капитулы ордена и президента.

Он также привел пример бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который до сих пор остается кавалером ордена Белого Орла.

Сикорский предостерег Навроцкого от лишения Зеленского польского ордена и вспомнил о Шредера

Сравнение со Шредером

По словам Сикорского, было бы неприемлемо, если бы Зеленского лишили высшей польской награды, а Шредер продолжил оставаться ее кавалером.

"Надеюсь, что после решений капитулы и президента Кароля Навроцкого не будет так, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который берет от Путина деньги, будет и в дальнейшем кавалером ордена Орла Белого, а тот, кто борется с Путиным, будет его лишен", – подчеркнул Сикорский.

Министр фактически сравнил роль двух политиков в контексте отношений с Кремлем. Его заявление прозвучало на фоне дискуссии вокруг решения украинских властей относительно почетного наименования одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ.

Причина спора

26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

После этого, 29 мая, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла. Причиной он назвал решение о присвоении подразделению названия в честь героев УПА.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск призвал политических лидеров воздержаться от конфликтов и не обострять противоречия между двумя странами.

Напомним, Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998–2005 годах. После завершения политической карьеры он начал сотрудничать с российскими энергетическими компаниями.

После аннексии Крыма в 2014 году политик отпраздновал свое 70-летие вместе с Владимиром Путиным в России и сохранил связи с российским энергетическим сектором даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель министра науки Польши сравнил бойцов УПА с антисоветскими подпольщиками: как это восприняли поляки. Чиновник провел параллели между УПА и польским антикоммунистическим подпольем, что вызвало резкую реакцию части политиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, Союз украинцев Польши заявил, что не поддерживает решение забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА.

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