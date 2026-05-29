'Выиграет только Путин': в МИД Польши отреагировали на желание Навроцкого забрать орден у Зеленского. Видео

Президент Польши Кароль Навроцкий может лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, подобные прецеденты уже были. Однако от польско-украинского спора относительно прошлого выиграет только кремлевский диктатор Владимир Путин.

Об этом на пресс-конференции 29 мая заявил Радослав Сикорский, министр иностранных дел РП. Его выступление транслировали польские СМИ.

Официальный Киев "не учел историческую чувствительность" поляков, утверждает Сикорский

Глава МИД прокомментировал скандал вокруг названия отдельного Центра Сил специальных операций ВСУ "Север". Согласно указу, подписанному Зеленским 26 мая, эта группировка теперь будет носить почетное наименование – имени Героев УПА.

Такое чествование Украинской повстанческой армии не понравилось Варшаве. Президент РП Навроцкий заявил о намерении лишить украинского коллегу высшей польской госнаграды – Ордена Белого Орла. Решение об этом будет приниматься 8 июня.

Сикорский отметил, что Навроцкий действительно может подать соответствующий запрос. "Что касается приказов, то это прерогатива президента. Поэтому судите об этом решении сами. У нас есть прецеденты: Ярузельский отобрал [награду] у Брежнева, поэтому Навроцкий может отобрать у Зеленского", – сказал министр.

Он имел в виду решение Войцеха Ярузельского, который, будучи президентом, в июле 1990-го отменил постановление Государственного совета от 1974 года о награждении тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Крестом Большого ордена Virtuti Militari.

Сикорский признал, что он тоже не в восторге от нового наименования центра ССО. "Я разочарован тем, что президент Зеленский не учел нашу историческую чувствительность, но, думаю, премьер Дональд Туск уже точно подытожил, а именно: если мы будем спорить о прошлом, то кто-то другой навяжет нам будущее", – сказал главный дипломат Польши.

Он добавил, что "Институты национальной памяти должны вести диалог, но от польско-украинского спора о прошлом выиграет только Путин".

Министр напомнил, что официальная позиция уже была высказана заместителем министра, спикером МИД, а также президентом и премьер-министром РП.

"Надеюсь, этого хватит, чтобы украинская сторона поняла наше возмущение по этому поводу", – сказал Сикорский.

Как писал OBOZ.UA, посол Украины в Польше Василий Боднар ранее заявил, что Варшава понимает потенциальную угрозу со стороны Москвы.

