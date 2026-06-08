Вывод капитулы уже есть: у Навроцкого сказали, когда он примет решение по ордену Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий получил заключение капитулы ордена Белого Орла относительно государственной награды президента Украины Владимира Зеленского. Решение по этому вопросу он примет позже.

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Об этом написал в соцсети X представитель президента Польши Рафал Лешкевич. По его словам, капитула уже представила свою позицию Каролю Навроцкому.

Речь идет о заседании капитулы ордена Белого Орла, которое состоялось в этот день с участием Навроцкого. Там рассмотрели вопрос награды, врученной президенту Украины, после чего предоставили свое мнение главе польского государства.

"Сегодня собралась капитула ордена Белого Орла по делу ордена, предоставленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Капитула представила свое мнение президенту Республики Польша Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время", – отметил Лешкевич.

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Таким образом, окончательное решение о награде пока не объявлено. В то же время президент Польши уже получил рекомендацию от органа, который занимается вопросами ордена.

Призывы к осторожности

Ранее в этот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Кароля Навроцкого взвешенно подойти к вопросу возможного лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Глава польской дипломатии выразил надежду, что решение будет принято с учетом позиции капитулы и президента.

Сикорский также напомнил о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, который до сих пор остается кавалером ордена Белого Орла.

"Надеюсь, что после решений капитулы и президента Кароля Навроцкого не будет так, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который берет от Путина деньги, будет и в дальнейшем кавалером ордена Орла Белого, а тот, кто борется с Путиным, будет его лишен", – подчеркнул глава МИД Польши.

Что предшествовало

26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

После этого, 29 мая, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла. Причиной он назвал решение о присвоении подразделению названия в честь героев УПА.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск призвал политических лидеров воздержаться от конфликтов и не обострять противоречия между двумя странами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель министра науки Польши сравнил бойцов УПА с антисоветскими подпольщиками: как это восприняли поляки. Чиновник провел параллели между УПА и польским антикоммунистическим подпольем, что вызвало резкую реакцию части политиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, Союз украинцев Польши заявил, что не поддерживает решение забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА.

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