Попал в сильное течение: украинские пограничники спасли венгерского подростка на Тисе. Фото

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение реки Тиса вынесло к украинскому берегу. Судьба еще одного молодого венгра трагична – тело 20-летнего парня обнаружили венгерские пограничники.

Видео дня

Об этом сообщили в ГПСУ. О двух юношах, которых унесло течением, украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

На поиски сразу отправился катер пограничников

По информации ГПСУ, венгерские пограничники сообщили украинским коллегам о двух молодых людях, которых быстрое течение Тисы начало уносить вниз по течению.

На поиски сразу направили катер пограничников Мукачевского отряда. В ходе обследования реки украинские военнослужащие обнаружили 17-летнего гражданина Венгрии у украинского берега.

Мальчика подняли на борт, оказали необходимую помощь и после этого благополучно передали венгерской стороне.

Второго юношу спасти не удалось

Спасённый юноша рассказал, что он отдыхал на берегу Тисы вместе с 20-летним другом. Во время купания в реке старший парень начал тонуть, и подросток бросился ему на помощь. Однако сильное течение отнесло его к украинскому берегу, и он не знает, что случилось с его другом.

Впоследствии стало известно, что венгерские пограничники обнаружили тело второго пропавшего.

Обстоятельства трагедии устанавливают компетентные органы.

В Государственной пограничной службе напомнили, что Тиса — горная река с быстрым и опасным течением, которая даже в спокойную погоду может представлять серьезную угрозу для жизни. Именно поэтому во время отдыха вблизи водоема необходимо строго соблюдать правила безопасности и не переоценивать собственные силы.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве 19-летний парень в Гидропарке прыгнул с моста и не выплыл. К сожалению, его тело было обнаружено в 500 метрах от места происшествия через три дня.

В Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

В Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!