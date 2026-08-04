УкраїнськаУКР
русскийРУС

Попал в сильное течение: украинские пограничники спасли венгерского подростка на Тисе. Фото

Надежда Данищук
Новости. Общество
2 минуты
216
Украинские пограничники спасли венгерского подростка на Тисе
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение реки Тиса вынесло к украинскому берегу. Судьба еще одного молодого венгра трагична – тело 20-летнего парня обнаружили венгерские пограничники.

Об этом сообщили в ГПСУ. О двух юношах, которых унесло течением, украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

На поиски молодого человека направили катер пограничников Мукачевского отряда

На поиски сразу отправился катер пограничников

По информации ГПСУ, венгерские пограничники сообщили украинским коллегам о двух молодых людях, которых быстрое течение Тисы начало уносить вниз по течению.

На поиски сразу направили катер пограничников Мукачевского отряда. В ходе обследования реки украинские военнослужащие обнаружили 17-летнего гражданина Венгрии у украинского берега.

17-летний венгр, которого спасли украинские пограничники

Мальчика подняли на борт, оказали необходимую помощь и после этого благополучно передали венгерской стороне.

Второго юношу спасти не удалось

Спасённый юноша рассказал, что он отдыхал на берегу Тисы вместе с 20-летним другом. Во время купания в реке старший парень начал тонуть, и подросток бросился ему на помощь. Однако сильное течение отнесло его к украинскому берегу, и он не знает, что случилось с его другом.

Впоследствии стало известно, что венгерские пограничники обнаружили тело второго пропавшего.

Обстоятельства трагедии устанавливают компетентные органы.

Катер пограничников Мукачевского отряда

В Государственной пограничной службе напомнили, что Тиса — горная река с быстрым и опасным течением, которая даже в спокойную погоду может представлять серьезную угрозу для жизни. Именно поэтому во время отдыха вблизи водоема необходимо строго соблюдать правила безопасности и не переоценивать собственные силы.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве 19-летний парень в Гидропарке прыгнул с моста и не выплыл. К сожалению, его тело было обнаружено в 500 метрах от места происшествия через три дня.

В Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

В Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

ВенгрияПлаваниеГосударственная пограничная служба Украиныспасение
Редакционная политика