'Еще ничего не решено': Бербок отреагировала на заявление Келлога о роли Европы в переговорах касательно Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала слова спецпредставителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога относительно участия Европы в переговорах касательно Украины. По ее словам, на этот счет окончательно еще ничего не решено.

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Об этом Бербок заявила в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. "Вы высказались так, будто все уже решено, кто за столом переговоров, а кто нет", – ответила она Келлогу.

"Переговоры здесь, на Мюнхенской конференции по безопасности, и именно поэтому мы все здесь, потому что говорить во времена кризиса – это самое важное, как мы услышали, особенно для нас, европейцев", – подчеркнула министр.

Она добавила, что на конференции европейцы услышали от американской стороны разные позиции и взгляды. В прессе было много разных трактовок, и в частности, в ходе дискуссий прозвучали заявления, что то, что было опубликовано, могло быть неправдой или неправильной трактовкой.

"Но это, в определенной степени, не имеет значения, потому что реальность определяется на месте. Именно поэтому этот момент для нас, европейцев, так важен в том, что мы определили на ближайшие три года", – сказала политик.

По ее словам, крепкого мира в Украине не будет, если этот мир не будет согласован с Европой.

"Я хочу четко обозначить – это момент истины. Все в мире должны решить, на чьей они стороне. На стороне свободного мира или на стороне тех, кто борется со свободным миром. Мы на стороне свободного мира, говорю от своей страны", – заявила Бербок.

Она также прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО. На саммите прошлого года в Вашингтоне все страны заявили, что путь Киева лежит в направлении Альянса, поэтому эта опция остается.

Напомним: Келлог заявил, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине, однако европейские интересы будут включены в эти обсуждения.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал в течение 180 дней "задействовать все стороны" для переговоров по завершению российско-украинской войны.

Он также заявил, что в войне России против Украины не будет такой победы, как во Второй мировой. Конкретный план ее завершения должен избрать американский президент Дональд Трамп.

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